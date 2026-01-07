Groenlandia: autoridades buscan reunirse con Rubio y Francia pide resistencia en Europa por “intimidación” de Trump

Francia propone coordinar una respuesta con sus socios y reafirma la soberanía groenlandesa pese a que buscan reunirse con Rubio.

Dinamarca y Groenlandia buscan concretar una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un contexto de creciente tensión diplomática luego de que el gobierno del presidente Donald Trump reafirmara su intención de asumir el control del territorio danés autónomo y de alto valor estratégico en el Ártico.

El escenario se tensó aún más tras declaraciones de la Casa Blanca el martes, cuando se afirmó que “el ejército de Estados Unidos siempre es una opción”, pese al rechazo explícito de varios líderes europeos. Las autoridades europeas han subrayado que cualquier intento de este tipo vulneraría principios fundamentales del orden internacional.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió a comienzos de esta semana que una acción de esa naturaleza por parte de Estados Unidos equivaldría, en los hechos, al fin de la alianza militar de la OTAN. Su postura fue respaldada por los mandatarios de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido, quienes reafirmaron en una declaración conjunta que el territorio, rico en minerales estratégicos, “pertenece a su pueblo”.

Trump ha insistido en la idea de adquirir Groenlandia desde su primer mandato, argumentando que el control de la isla más grande del mundo es clave para la seguridad estadounidense frente al avance de China y Rusia en el Ártico. La reciente acción militar de Estados Unidos en Venezuela incrementó nuevamente los temores en Europa.

“Es muy estratégica en este momento”, dijo Trump a reporteros el domingo. En este contexto, el canciller danés Lars Løkke Rasmussen y la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, solicitaron reunirse con Rubio en un futuro próximo, según informó el gobierno groenlandés, asegurando que gestiones previas no habían tenido éxito.

Francia llama a resistir la “intimidación” de Trump sobre Groenlandia pese a buscar reunión con Rubio

En esta línea, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, llamó a articular una “respuesta conjunta” desde Europa frente a las declaraciones de Trump.

“Queremos tomar medidas, pero queremos dar una respuesta conjunta con los socios europeos. Cualquier forma de intimidación, independientemente de cuál sea su origen, es abordada, y estamos preparando una respuesta”, afirmó en entrevista con Radio France.

Barrot explicó que esta postura será abordada en reuniones con Polonia y Alemania, aunque aclaró que no desea verse envuelto en “especulaciones diplomáticas”.

En ese sentido, el canciller consideró que “no tendría ningún sentido para un país de la OTAN atacar otro de la Alianza. Sería un sinsentido y va en contra de los intereses de Estados Unidos”. Finalmente, reiteró que Groenlandia “no está a la venta” y enfatizó que “pertenece a los groenlandeses”.