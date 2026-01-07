Las lesiones que Nicolás Maduro y su esposa sufrieron mientras intentaban huir de las fuerzas de Estados Unidos

La fuga fallida de ambas autoridades dejó heridas visibles: el tribunal fue testigo del estado físico de Maduro y Cilia Flores

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron el lunes ante un tribunal con lesiones visibles luego de resultar heridos durante su captura por fuerzas estadounidenses, según relataron funcionarios del Gobierno de Donald Trump a legisladores y confirmaron fuentes a CNN.

El episodio, ocurrido cuando ambos intentaban huir dentro de su complejo, dejó golpes en la cabeza y contusiones que fueron evidentes durante la audiencia judicial.

De acuerdo con los funcionarios, Maduro y Flores corrieron para esconderse detrás de una pesada puerta de acero, pero el marco era bajo y se golpearon la cabeza al intentar pasar. Tras ser aprehendidos por miembros de la Delta Force, recibieron primeros auxilios una vez extraídos del lugar. La información fue entregada durante una sesión informativa de más de dos horas a líderes del Congreso, encabezada por altos funcionarios de la administración.

En el tribunal, el abogado de Flores aseguró que su defendida “sufrió lesiones significativas” durante la captura y añadió: “Además, se cree que puede tener una fractura o un moretón severo en sus costillas”. Por ello, solicitó al juez la realización de una radiografía y una evaluación física completa para resguardar su salud.

Las conclusiones de los funcionarios de Gobierno por lesiones de Maduro

Reporteros presentes describieron a Flores balanceándose e inclinando la cabeza en distintos momentos de la audiencia, mientras que Maduro mostró dificultades para sentarse y levantarse. Bocetos judiciales difundidos durante la jornada mostraron a Flores con vendajes en la cabeza, reforzando la impresión de que ambos habían sufrido golpes recientes.

No obstante, los funcionarios del Gobierno que informaron a los legisladores restaron gravedad a las lesiones, calificando el golpe en la cabeza de Flores como menor, según fuentes del citado medio. La cadena indicó además que solicitó comentarios a los abogados de Maduro y Flores para precisar el alcance de las heridas.

La operación también dejó lesionados entre las fuerzas estadounidenses, algunos por disparos y esquirlas durante un intenso enfrentamiento armado en las inmediaciones del complejo. Aunque las autoridades aseguraron que ninguna de esas lesiones pone en peligro la vida, el episodio subraya la violencia del operativo que culminó con la captura del mandatario venezolano y su esposa, hoy bajo custodia y con secuelas físicas aún en evaluación.