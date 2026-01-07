Más de US$10 millones en juego: polémica por el no pago de apuestas sobre invasión de Estados Unidos en Venezuela

Usuarios cuestionan a Polymarket por redefinir el concepto de “invasión” y no pagar apuestas millonarias pese a la acción militar.

La plataforma de apuestas en línea Polymarket enfrenta una fuerte polémica tras anunciar que no resolverá como ganadoras varias apuestas millonarias vinculadas a una invasión estadounidense a Venezuela. La empresa argumenta que la captura de Nicolás Maduro no cumple con los criterios necesarios para considerar que se haya producido una invasión, generando molestia en operadores.

Antes de que fuerzas bajo el mando del presidente estadounidense Donald Trump detuvieran a Maduro el sábado por la mañana, algunos apostadores parecían haber anticipado el movimiento a través de los llamados “mercados de predicción”. Estas plataformas permiten apostar sobre acontecimientos futuros en mercados creados por el propio sitio, generalmente bajo esquemas binarios de sí o no.

En total, los usuarios han apostado más de 10,5 millones de dólares a una invasión de Estados Unidos a Venezuela durante este año, con distintos vencimientos, algunos a finales de enero y otros en marzo o diciembre. Varias apuestas individuales alcanzan decenas de miles de dólares.

Uno de los casos más comentados ocurrió el viernes pasado, cuando un operador anónimo invirtió 30.000 dólares en el mercado que planteaba si Maduro dejaría el poder antes del 31 de enero de 2026. Tras conocerse la captura del mandatario, el apostador habría acumulado ganancias por 436.759,61 dólares.

La aclaración de la plataforma de apuestas por invasión de Estados Unidos en Venezuela

Sin embargo, Polymarket aclaró posteriormente que el hecho no calificaba como resultado válido, lo que provocó un desplome de las probabilidades de una invasión antes de fines de enero a menos del 5%.

En su sitio web, la plataforma sostiene que la apuesta se refiere a “operaciones militares estadounidenses destinadas a establecer el control” y añade: “La declaración del presidente Trump de que gobernarán Venezuela, al tiempo que hace referencia a las conversaciones en curso con el gobierno venezolano, no califica por sí sola la operación de secuestro y extracción para capturar a Maduro como una invasión”.

Polymarket, que obtuvo aprobación regulatoria en Estados Unidos el año pasado, ha ganado notoriedad recientemente. Entre sus asesores figura Donald Trump Jr., quien también cumple un rol similar en la plataforma Kalshi.