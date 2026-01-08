Diosdado Cabello: operativo de EE.UU. ha dejado “hasta ahora” un centenar de muertos

Luego de la captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello se transformó en el principal objetivo de Estados Unidos.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que el operativo de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha dejado “hasta ahora” 100 muertos.

El número dos del chavismo añadió que en el ataque perpetrado el sábado 3 de enero dejó “otra cantidad parecida de heridos”.

“Terrible el ataque contra nuestro país. Eso es cierto, eso es una verdad”, afirmó el funcionario en el programa Con el mazo dando, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Diosdado Cabello dedicó la edición de esta jornada a la pareja presidencial, y calificó a Maduro y su esposa como “mártires” del operativo militar estadounidense en su país.

Diosdado Cabello es el más buscado tras el exitoso operativo

Luego de la captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello se transformó en el principal objetivo de Estados Unidos, ya que sobre él existe una recompensa de 25 millones de dólares por información que permita su arresto y condena.

Según informó la Administración de Control de Drogas (DEA), Cabello es buscado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y conspiración para el uso de armas automáticas.

Las autoridades elevaron la recompensa por el segundo hombre del chavismo en enero del año pasado, cuando subió de 10 a los actuales 25 millones de dólares.