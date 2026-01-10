Papa León XIV lamentó que la Iglesia no acogiera a las víctimas de abusos sexuales

El pontífice manifestó que “el abuso en sí mismo causa una herida profunda, que tal vez dure toda la vida”.

El Papa León XIV lamentó que la Iglesia no acogiera a víctimas de abusos sexuales, por lo que el dolor de estas últimas “fuese más fuerte”, según informó este sábado El Vaticano.

El pontífice abordó el tema durante el consistorio con cardenales de todo el mundo, donde manifestó que “el abuso en sí mismo causa una herida profunda, que tal vez dure toda la vida”.

“Pero muchas veces el escándalo en la Iglesia se produce porque la puerta ha estado cerrada y las víctimas no han sido acogidas, acompañadas con la cercanía de auténticos pastores“, añadió.

Papa León XIV contó qué le dijo una víctima de abusos sexuales

En la ocasión, el Papa León XIV reveló que tuvo la oportunidad de hablar con una de las víctimas de abusos sexuales. “Me dijo que, para ella, lo más doloroso era precisamente que ningún obispo quería escucharla. Y por eso, también ahí: la escucha es profundamente importante“, subrayó.

En esa línea, apuntó que “la crisis” generada por los casos de abusos sexuales “hoy sigue siendo una herida en la vida de la Iglesia en muchos lugares“.

Además de lamentar que la Iglesia no hubiera acogido a las víctimas de abusos sexuales, el Papa León XIV llamó a transmitir esperanza al mundo de hoy: “No estamos reunidos aquí sordos a la realidad de la pobreza, del sufrimiento, de la guerra, de la violencia que aflige a tantas, tantas iglesias locales. Y aquí, con ellos en nuestros corazones, queremos decir también que estamos cerca de ellos. Muchos de ustedes vienen de países donde viven con este sufrimiento de violencia y guerra”, concluyó.