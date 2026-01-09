Papa León XIV pidió “respetar la voluntad del pueblo de Venezuela” y alertó que “la guerra vuelve a estar de moda”

“La diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza”, recalcó el pontífice.

El Papa León XIV pidió este viernes “respetar la voluntad del pueblo de Venezuela“, a la vez que manifestó su preocupación por el aumento de las tensiones en el Caribe y el Pacífico, tras el operativo en el que Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro.

El pontífice abordó el tema durante una audiencia con los miembros del cuerpo diplomático acreditados ante El Vaticano, oportunidad en la que apuntó que “la escalada de tensiones en el mar Caribe y a lo largo de la costa pacífica americana es motivo de grave preocupación (…) Esto se refiere en particular a Venezuela, a la luz de los acontecimientos recientes”, dijo.

“Renuevo mi llamado a respetar la voluntad del pueblo venezolano y a salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos, garantizando un futuro de estabilidad y concordia“, añadió León XIV.

Papa pidió soluciones pacíficas para Venezuela

Al ahondar en la situación de Venezuela, el Papa instó a buscar “soluciones políticas pacíficas a la situación actual, teniendo en cuenta el bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas“.

Además, el pontífice estadounidense alertó que “la guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas“.

“La diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza“, recalcó.

Tras un operativo militar desplegado por Estados Unidos el pasado 3 de enero, tanto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y luego trasladados a Nueva York.