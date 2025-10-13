“Fue muy duro”: presidente Boric y Papa León XIV abordaron casos de abusos en Chile

El mandatario detalló que el pontífice le mencionó explícitamente el caso del sacerdote Fernando Karadima y del obispo Juan Barros.

Este lunes, el presidente Gabriel Boric sostuvo una reunión con el Papa León XIV en el Vaticano, donde abordaron diversos temas, como los abusos sexuales que cometieron sacerdotes chilenos.

Tras el encuentro que se extendió por 45 minutos, el mandatario se refirió a la recientemente publicada exhortación del pontífice, Dilexi te, que tiene que ver con el amor a los pobres.

“Hay ciertas palabras que a mí me parecen realmente potentes y convocantes. Dice, por ejemplo, que nadie puede considerarse autorizado a reservarse en uso exclusivo lo que supera su propia necesidad, cuando a los demás les falta lo necesario. O, por ejemplo, dice León XIV, que es preciso seguir denunciando la dictadura de una economía que mata y reconocer que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, los de la mayoría quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz”, partió diciendo.

A lo que agregó: “Es un llamado muy potente, muy claro, sin ambigüedades, hacia construir una sociedad de mayor igualdad, de mayor dignidad, de mayor respeto, y en la que yo por lo menos, y creo que representa también al gobierno, nos sentimos convocados“.

El dolor que Papa León XIV le transmitió al presidente Boric por los abusos en Chile

Además de los desafíos que tiene el mundo para ayudar a la población más vulnerable, el presidente Boric sostuvo que el Papa León XIV lamentó profundamente los abusos sexuales en Chile.

En esa línea, comentó que el pontífice manifestó “el dolor que le había producido como misionero, y que le produjo a Francisco, los abusos que existieron en la Iglesia Católica”.

“Me mencionó explícitamente el caso de Karadima y de Barros, y cómo eso al Papa Francisco le había dolido mucho, en particular en la visita que hizo a Chile, en donde me contaba León que fue duro para Francisco”, expresó que el jefe de Estado.

Para cerrar, Boric dijo que invitó al pontífice a visitar Chile, señalando que “no puedo asegurar nada, pero en nombre del Estado de Chile le planteé que es bienvenido a nuestra casa“.