VIDEO – “Soy un luchador”: el primer mensaje de Nicolás Maduro tras ser detenido por Estados Unidos

Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, dijo que su padre se encuentra “bien” y “fuerte”, pese a estar encerrado en una cárcel federal en Nueva York.

Tras ser detenido el sábado 3 de enero por un comando de Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un primer mensaje a sus compatriotas a través de sus abogados y aseguró que “soy un luchador”.

Así lo aseveró el hijo del líder venezolano, Nicolás Maduro Guerra, quien dijo que su padre se encuentra “bien” y “fuerte”, pese a estar encerrado en una cárcel federal en Nueva York.

Maduro Guerra dio a conocer las palabras de su padre en el marco de un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El primer mensaje de Nicolás Maduro

En la oportunidad, el hijo de Nicolás Maduro indicó que los abogados del presidente de Venezuela “nos han dicho que está fuerte”.

A la vez, insistió en que, pese a lo ocurrido, el chavismo “no está quebrado”, aunque admitió que la situación generó un gran impacto emocional.

Nicolás Maduro Guerra sostuvo que, a pesar del uso de una “fuerza desproporcionada” en la operación que llevó a la captura de su padre, el mandatario “no pudo ser vencido por ninguna vía” y se mantiene firme.

Luego reveló que su padre dijo: “No estén tristes, nosotros estamos bien, somos unos luchadores. Soy un luchador“.

“No lo vencieron, no lo vencieron (…) Él está fuerte, y nosotros tenemos que estar fuertes. Hoy no estamos quebrados, estamos enteros, estamos sólidos. Lo que estamos es tristes y uno se expresa, llora“, manifestó Maduro Guerra.

“La fortaleza del chavismo está en la unidad y, pase lo que pase, mantener la unidad entre nosotros”, concluyó el hijo de Nicolás Maduro.