Quiénes son los nuevos presos políticos liberados por el régimen chavista en Venezuela

Se trata de los últimos excarcelados, tras la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado sábado 3 de enero en Caracas, en el marco de una operación militar ordenada por Donald Trump.

Seis nuevos presos políticos por el régimen chavista fueron liberados desde la cárcel, de acuerdo con lo ratificado por el comité Vente Venezuela.

Se trata de los últimos excarcelados, tras la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado sábado 3 de enero en Caracas, en el marco de una operación militar ordenada por Donald Trump.

La liberación de los presos políticos se enmarca en el anuncio que realizó el jueves el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien apuntó que se trataría de “un número importante” como parte de un esfuerzo por colaborar en la “unión nacional”.

Quiénes son los presos políticos liberados en Venezuela

Según se detalló, los primeros dos presos políticos liberados este sábado en Venezuela son Didelis Raquel Corredor Acosta y Virgilio Laverde, detenidos desde julio de 2023 y agosto de 2024, respectivamente.

En el caso de Corredor Acosta, al momento de su captura se desempeñaba como ayudante del periodista y preso político Roland Carreño, mientras que Laverde era el coordinador juvenil de la plataforma opositora Vente Venezuela en el estado de Bolívar.

“Desde el comité de Vente Venezuela confirmamos la excarcelación de Virgilio Laverde”, detenido desde 2024, anunció la comisión para los Derechos Humanos de la plataforma en su cuenta de la red social X.

“Nunca debió estar tras las rejas. Exigimos libertad plena para él y para todos los presos políticos que aún permanecen en calabozos”, añadió el movimiento opositor.

Posteriormente, se ratificó también la liberación de Luis Rojas, Diógenes Angulo, Marco Bozo y Wilfredo Araujo.

Este viernes la ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, confirmó que nueve encarcelados, entre ellos cinco españoles, fueron puestos en libertad durante las horas previas. Este sábado su vicepresidente, Gonzalo Himiob, ratificó la excarcelación de Corredor Acosta, detenida desde 2023.

Entre los primeros presos políticos liberados en Venezuela se contaron cinco ciudadanos españoles, según confirmó el canciller hispano, José Manuel Albares.