El motivo por el que Trump canceló nuevos ataques contra Venezuela

El presidente de EE.UU. se refirió a la liberación de los presos políticos de Venezuela y a la postura que han adoptado las autoridades de aquel país, que ahora es encabezado por Delcy Rodríguez.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que canceló una segunda oleada de ataques contra Venezuela debido a la cooperación y la liberación de “presos políticos” por parte de las autoridades de Caracas, donde Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro.

“Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos como señal de que están buscando la paz. Este es un gesto muy importante e inteligente“, sostuvo el mandatario norteamericano a través de la plataforma Truth.

Siguiendo en esa línea, Trump afirmó que “Estados Unidos y Venezuela están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho más grande, mejor y más moderna”.

Producto de esta cooperación, Trump señaló que “he cancelado la segunda oleada de ataques esperada”, ya que ahora “parece que no será necesaria”.

No obstante, advirtió que “todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad”.

Por otro lado, Trump nuevamente abordó los planes de EE.UU. con el petróleo de Venezuela, aseverando que “se invertirán al menos 100.000 millones de dólares por parte de Big Oil” -nombre que se usa para describir a las principales petroleras del país norteamericano-, con las que sostendrá una reunión este viernes en la Casa Blanca.

El “número importante” de presos políticos que fueron liberados en Venezuela

Este jueves el presidente de la Asamblea de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció que el régimen chavista liberó a “un número importante” de presos políticos que se encontraban en diversas cárceles del país.

“Considérese este gesto de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad“, manifestó el hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Entre los presos políticos liberados en Venezuela hay varios extranjeros. De hecho, seis son españoles, donde se encuentran Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, quienes serían los turistas acusados de espionaje.