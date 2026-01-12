“Estamos totalmente preparados para la guerra”: el futuro de Irán en medio de protestas y presiones de Estados Unidos

Debilitados militarmente, el régimen iraní ha sufrido la caída de aliados regionales y enciende alarmas a la operación en Venezuela.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araquchi, aseguró que en el país “no busca la guerra, pero está totalmente preparado” para defenderse, aunque agregó que “también estamos preparados para negociar” en el futuro con Estados Unidos, que reiteró las amenazas de intervenir militarmente si la represión del movimiento de protesta no cesa, dejando al menos 200 muertos.

Los inicios de las protestas son principalmente económicos, con el país paralizado por sanciones y años de mala gestión financiera, acompañado de corrupción. Fue la caída del rial iraní el 28 de diciembre lo que terminó por desencadenar las movilizaciones, iniciando con comerciantes del bazar de Teherán, extendiéndose por universidades y ciudades más pobres.

Debilitados militarmente, los dirigentes iraníes se enfrentan a un movimiento de masas en un mal momento. El régimen de Bashar al-Ásad en Siria cayó, mientras que otros aliados regionales, como Hamás en la Franja de Gaza y Hezbolá en el Líbano, han sido diezmados por Israel. De hecho, las tensiones se han mantenido altas tras la guerra de 12 días en junio con ese último país que contó con participación de Estados Unidos.

El futuro de Irán a través de negociaciones

“Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que Estados Unidos les va a dar muy duro“, indicó el domingo pasado el presidente estadounidense Donald Trump. Con ello, autoridades de Irán temen que en el futuro surja una intervención norteamericana, como hace poco ocurrió en Venezuela.

“Trump, al amenazar abiertamente con intervenir, está esencialmente argumentando que cualquier cosa que ocurra en Irán a nivel interno podría ser motivo de un ataque“, indicó el profesor de estudios sobre Oriente Medio en la Universidad Johns Hopkins y experto en Irán, Vali Nasr, en diálogo con el New York Times.

Si bien a nivel interno no se prevé una operación similar como la de Maduro contra el ayatolá Alí Jamenei, sí ha inquietado al interior de su Gobierno. Se trata de una maniobra que podría alterar la caída del régimen, considerando que las protestas en sí tienen poco poder de coacción.

Mientras que la organización activista Human Rights Activists News Agency enlista al menos 544 muertos, Trump afirmó que Irán propuso negociaciones tras su amenaza.