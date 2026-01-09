VIDEOS – Por qué es improbable que las protestas en Irán puedan provocar la caída del régimen islámico

Aunque el presidente Masoud Pezeshkian apostó por el diálogo y prometió mejoras económicas en el país, en la práctica su papel es casi simbólico y no tiene poder de decisión.

Más de 45 muertos —entre ellos ocho niños—, centenares de heridos y sobre dos mil detenidos ha dejado la represión frente a las masivas protestas en diversas ciudades de Irán, cuyo régimen, encabezado por el ayatola Ali Jamenei, impuso un apagón de internet y aseguró que no cederá ante las movilizaciones.

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al régimen islámico con el “infierno” si las fuerzas de seguridad “empiezan a matar gente”, el ayatola Jamenei sostuvo que “Trump debe centrarse en gobernar su propio país si es capaz”, y aseguró que Irán “no cederá ante quienes cometen actos de vandalismo” y tampoco “tolerará a quienes actúen como mercenarios para extranjeros”.

Las manifestaciones comenzaron el pasado 28 de diciembre, cuando comerciantes de Teherán se organizaron ante el aumento de los precios y el colapso de la moneda local, el rial. En los días siguientes se sumaron los habitantes de otras ciudades, en protestas que se caracterizan por no responder a una organización definida o a algún liderazgo con el que el gobierno pueda negociar.

¿Pueden estas manifestaciones provocar la caída del régimen?

A diferencia de las protestas que se registraron en Irán en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, la joven que permanecía en custodia policial por no llevar correctamente el velo islámico en el espacio público, las actuales se enfocan en la situación económica que atraviesa el país debido a la elevada inflación y las consecuencias de las sanciones impuestas por la ONU por su programa nuclear o la guerra de 12 días que sostuvo el año pasado contra Israel.

Además, si bien tras lo ocurrido hace tres años el régimen efectivamente relajó las exigencias de vestimenta entre las mujeres, especialmente en las zonas urbanas, su desempeño en materia económica no ha logrado reducir el costo de la vida, frenar las permanentes alzas de los precios en los productos de primera necesidad o solucionar temas como los continuos cortes de la electricidad.

Aunque el presidente electo, el reformista Masoud Pezeshkian, apostó por el diálogo y prometió mejoras económicas en el país, la verdad es que su papel es casi simbólico y no tiene poder de decisión, el que en la práctica recae en el ayatolá Ali Jamenei, quien no dudó en ordenar una violenta represión.

Estas circunstancias, sumadas al hecho de que la autoridad no tiene un líder con quien negociar, ha provocado que tanto dentro como fuera del país se indique que se trata de un momento crítico que podría llevar al fin del régimen teocrático que se instaló en Irán en 1979.

El papel del Ejército

No obstante, si bien políticamente se ha evidenciado una división entre los moderados y quienes encabezan la línea dura, un punto central en lo que pueda ocurrir en el futuro próximo en Irán tiene que ver con el Ejército de ese país, cuyo comandante en jefe, el general Amir Hatami, dejó en claro su apoyo al ayatolá Jamenei.

“La República Islámica considera la intensificación de la retórica contra la nación iraní como una amenaza y no dejará que continúe sin respuesta”, manifestó Hatami según indicó la agencia noticiosa estatal IRNA.

Además, ante la ausencia de una oposición coordinada que presente una alternativa viable al actual sistema de gobierno, los analistas prevén como poco probable que las actuales protestas generen un cambio de régimen en Irán.

Apagón de internet global por protestas en Irán

Con el propósito de impedir una coordinación entre los manifestantes, las autoridades de Irán decretaron un apagón del internet global, entre otras medidas, para intentar controlar las protestas, con lo que sus ciudadanos quedaron además impedidos de acceder a páginas fuera del país.

A través de su cuenta en X, la plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en internet, señaló que las métricas muestran que en Irán existe un “apagón” de internet “a nivel nacional”.

Corresponsales de medios internacionales presentes en ese país corroboraron también que las VPN (redes virtuales privadas) que se utilizan para acceder a aplicaciones bloqueadas en el país, no funcionaban.

Por otra parte, líneas aéreas de Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Turquía cancelaron este viernes vuelos que tenían programados a distintas ciudades iraníes.