Visita a León XIV y reunión con Trump: las diligencias de María Corina Machado para participar en la transición de Venezuela

El Papa León XIV recibió en el Vaticano a la líder opositora venezolana María Corina Machado, según confirmó la Santa Sede, en una de sus estrategias para ser parte del gobierno de transición en Venezuela del que fue excluida. No se entregaron detalles sobre el contenido de la audiencia, que se desarrolló en un contexto de alta exposición internacional para la dirigente.

Machado, galardonada en 2025 con el Premio Nobel de la Paz por su defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, mantiene una intensa agenda fuera del país desde su salida, ocurrida el pasado diciembre. Entonces, debió recurrir a una operación secreta para abandonar Venezuela con destino a Oslo, asistida por Estados Unidos y aliados locales, ante amenazas contra su seguridad.

La visita al Vaticano antecede a una reunión personal prevista esta semana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según confirmó la Casa Blanca. El encuentro busca recomponer un vínculo que se deterioró en el momento más crítico de la crisis venezolana, una vez que Nicolás Maduro fue sacado a la fuerza del poder. La conversación apunta a llenar el vacío que dejó el distanciamiento entre ambos, en un escenario político aún en redefinición.

Los motivos del alejamiento de Corina Machado en el gobierno de transición en Venezuela

Paradójicamente, cuando Washington decidió intervenir de manera directa —una medida que Machado había solicitado durante meses—, la principal figura de la oposición sufrió un revés. Tras el arresto de Maduro, la Casa Blanca evaluó alternativas que no incluían a Machado.

El propio Trump anunció una “transición” pactada con la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y descartó a la dirigente opositora con una frase que generó impacto: “Es una mujer muy agradable, pero no tiene liderazgo interno, no tiene el respeto de todo el país”.

Las decisiones del mandatario, respaldadas por su secretario de Estado, Marco Rubio, implicaron además un giro político mayor: el abandono de los resultados de las presidenciales de 2024, que, según diversos informes internacionales, otorgaron una amplia victoria a Edmundo González Urrutia, candidato apoyado por Machado. Rubio llegó a afirmar que consideraba esos comicios ilegítimos.

“Me sorprende mucho esa descalificación a Machado por parte del presidente Trump”, afirmó en distintos medios Kevin Whitaker, ex diplomático estadounidense en Venezuela. “Su movimiento fue elegido de forma masiva en 2024. Al descalificarla a ella, lo ha hecho con todo ese movimiento”.

Por ahora, el futuro político de Machado parece atado a su encuentro en la Casa Blanca y a cómo Trump recibe a esa “mujer muy agradable” a la que rara vez menciona por su nombre.