¿Se encuentra Chile? Estados Unidos congelará la tramitación de visas de inmigrantes a 75 países

La decisión forma parte del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump.

El Gobierno de Estados Unidos anunció que suspenderá de forma indefinida el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, en una nueva ampliación de la política restrictiva en materia migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump. La medida se suma a otras acciones adoptadas en los últimos meses para endurecer el acceso de extranjeros al país.

La pausa en el procesamiento afectará a países de distintas regiones del mundo, entre ellos Egipto, Haití, Somalia y Rusia, y se aplicará exclusivamente a las visas de inmigrante, como aquellas destinadas a residir o trabajar de manera permanente en Estados Unidos. Esto incluye las visas por motivos laborales.

En tanto, no alcanzará a las visas de no inmigrante, como las de estudiantes o turistas, por lo que, según lo informado, no afectaría a quienes planean viajar al país con motivo del Mundial que se disputará en Estados Unidos este año.

De acuerdo con un reporte previo de la cadena Fox News, la suspensión entrará en vigor el próximo 21 de enero y se mantendrá por tiempo indefinido, hasta que el Departamento de Estado complete una revisión de sus procedimientos migratorios.

Dentro del grupo de 75 países incluidos en la medida figuran varios de América Latina y el Caribe. Entre ellos se cuentan Antigua y Barbuda, Brasil, Bahamas, Belice, Barbados, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, Saint Kitts y Nevis, Saint Vincent y las Granadinas, además de Uruguay.

De esta forma, Chile no fue incluido y está libre de la suspensión.

Los objetivos en Estados Unidos detrás de la suspensión de visas de inmigrantes de 75 países

“El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para declarar no elegibles a los posibles inmigrantes que pudieran convertirse en una carga pública para Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense”, afirmó Tommy Pigot, portavoz adjunto principal de la cartera.

En la misma línea, añadió que “el procesamiento de visas de inmigrante provenientes de estos 75 países se suspenderá mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para evitar la entrada de ciudadanos extranjeros que harían uso de la asistencia social y los beneficios públicos”.

Varios de los países ahora afectados ya formaban parte de una lista ampliada de prohibiciones o restricciones de viaje implementadas previamente por el Gobierno estadounidense. La nueva suspensión profundiza ese enfoque y mantiene la incertidumbre para miles de personas que buscan emigrar legalmente al país norteamericano.