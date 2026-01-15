Estados Unidos comienza a vender oficialmente petróleo venezolano: la millonaria cifra de la primera transacción

La transacción se produce en medio del plan de la Casa Blanca para reconfigurar el poder y la industria petrolera en Caracas.

Estados Unidos completó su primera venta de petróleo venezolano por un valor cercano a los 500 millones de dólares, a menos de dos semanas después de su incursión militar en Venezuela que dejó alrededor de un centenar de muertos y culminó con la captura de Nicolás Maduro. La operación marca un hito en la nueva etapa de control y comercialización del crudo del país caribeño por Washington.

La transacción fue informada inicialmente por diversos medios estadounidenses, entre ellos CNN y Fox Business. Posteriormente, el portal político The Hill señaló, citando a una fuente de la Casa Blanca, que se prevén nuevas ventas de petróleo venezolano en los próximos días y semanas, lo que daría cuenta de una estrategia sostenida y no un hecho aislado.

Aunque la Administración de Donald Trump no ha entregado detalles oficiales sobre la operación, el portal especializado en información económica Semafor reveló, citando a un alto funcionario del Gobierno estadounidense, que los ingresos obtenidos por la venta fueron depositados en una cuenta principal ubicada en Qatar. Este mecanismo financiero estaría destinado a facilitar la administración de los recursos derivados de la explotación petrolera venezolana.

La venta de crudo se enmarca en un plan más amplio del Gobierno estadounidense para reconstruir la industria petrolera de Venezuela y explotar sus vastas reservas con participación de empresas de Estados Unidos, tras años de sanciones, deterioro productivo y aislamiento internacional del sector energético venezolano.

“50 millones de barriles”: los planes de Estados Unidos para la comercialización de petróleo venezolano

Este lunes, el propio Trump se refirió públicamente a la operación y aseguró que “50 millones de barriles de petróleo estaban de camino a Estados Unidos”, en declaraciones en las que afirmó que su Gobierno está “trabajando muy bien con Venezuela”. El mandatario hizo referencia al nuevo escenario político del país sudamericano, ahora encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Trump también destacó que sostuvo este jueves una llamada “muy positiva” con Rodríguez, tras la cual aseguró que ambas partes están logrando “avances significativos” orientados a la “estabilización” de Venezuela. Según el presidente estadounidense, estos pasos buscan sentar las bases de una nueva etapa económica y política tras la intervención militar y el cambio de liderazgo en Caracas.