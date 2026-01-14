El regreso de X a Venezuela: funcionarios reaparecen en la red social tras aparente fin a prohibición de Maduro

Fuentes aseguran a EL DÍNAMO que ya había vuelto el servicio hace algunos días para todo el territorio, incluyendo a ciudadanos comunes.

Altos funcionarios del Gobierno de Venezuela, incluida la presidenta encargada Delcy Rodríguez, retomaron su actividad en X la noche del martes, en un movimiento que sugiere una posible reversión de la decisión adoptada en 2024 por Nicolás Maduro de bloquear el acceso a la red social en el país. El regreso se produce sin un anuncio oficial que explique el cambio de postura.

Rodríguez confirmó su reaparición con un mensaje publicado en su cuenta: “Reanudaremos el contacto por este canal”. En la misma publicación añadió: “Venezuela sigue de pie, con fuerza y conciencia histórica”. En su perfil actualizado, la funcionaria se identifica como “Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Junto al presidente Nicolás Maduro en el camino de Bolívar y Chávez”.

La plataforma X fue prohibida en Venezuela en agosto de 2024, luego de un enfrentamiento público entre Maduro y el propietario de la red social, Elon Musk. En ese momento, el entonces mandatario —posteriormente derrocado y capturado por Estados Unidos— sostuvo que la medida sería temporal.

EL DÍNAMO se ha puesto en contacto con fuentes desde Venezuela, quienes han asegurado que el servicio ya volvió hace unos cuatro días en el territorio para toda la ciudadanía y no solamente los altos funcionarios.

Los otros funcionarios de Venezuela que han regresado a X

Otros dirigentes del oficialismo también reaparecieron en la red social. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, considerado una de las figuras más influyentes del Gobierno, publicó: “Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado al tanto de la situación en nuestro país”.

A su vez, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, escribió: “Sigamos por el camino de la prosperidad, el diálogo y el respeto. ¡Nosotros venceremos!”.

La cuenta oficial de Maduro también mostró actividad el martes, con la publicación de una imagen junto a su esposa, Cilia Flores —quien también fue capturada en el operativo estadounidense— acompañada de los mensajes “Han pasado 11 días desde su secuestro” y “#LosQueremosDeVuelta”, el cual fue actualizado hoy nuevamente con 12 días.

Por el momento no está claro quién administra actualmente la cuenta verificada, que aún lo presenta como “Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 2025 – 2031 – Soldado de Bolívar – Hijo de Chávez”.