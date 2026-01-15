VIDEOS – Los motivos de salud que obligó a tripulación de la Estación Espacial Internacional a regresar de urgencia a la Tierra

Cuatro tripulantes de la Estación Espacial Internacional (EEI) amerizaron con éxito este jueves en el océano Pacífico, luego de que un problema de salud detectado en uno de ellos obligara a acortar la misión. El retorno anticipado marcó un hito en la historia del complejo orbital: se trata de la primera evacuación médica realizada desde el centro internacional de investigación en órbita terrestre.

La agencia espacial estadounidense (NASA) informó que el descenso no respondió a una situación de emergencia inmediata y evitó identificar al miembro afectado o entregar detalles sobre su condición. No obstante, recalcó que la decisión buscó resguardar la salud del astronauta y permitir evaluaciones más exhaustivas en la Tierra.

Tras cinco meses en el espacio, los astronautas estadounidenses Mike Fincke y Zena Cardman, el cosmonauta ruso Oleg Platonov y el astronauta japonés Kimiya Yui se desacoplaron de la EEI a las 22:20 GMT del miércoles, según mostraron imágenes transmitidas en vivo por la NASA. El amerizaje se produjo a las 08:41 GMT, sin contratiempos y bajo protocolos habituales de seguridad

Rob Navias, responsable de la NASA, aseguró que el tripulante con el problema médico “estaba y sigue en estado estable”. En la misma línea, Fincke señaló en un mensaje difundido esta semana en redes sociales: “Todos estamos bien. Todos a bordo están estables, a salvo y bien atendidos”. El viaje de regreso pudo ser visto desde suelo estadounidense.

Los motivos de salud por la que tripulantes de la Estación Espacial Internacional regresaron

La misión, denominada Crew-11, había llegado a la EEI a principios de agosto y tenía previsto permanecer en órbita hasta mediados de febrero, cuando sería relevada por otra tripulación. Sin embargo, según explicó James Polk, jefe médico y de salud de la NASA, el “riesgo” y “la duda persistente sobre cuál es exactamente el diagnóstico” de la persona afectada llevaron a adelantar el regreso.

En la estación permanecieron el astronauta estadounidense Chris Williams y los cosmonautas rusos Serguéi Kud-Sverchkov y Serguéi Mikáev, quienes arribaron en noviembre a bordo de una nave rusa Soyuz. La EEI sigue siendo uno de los pocos ámbitos de cooperación activa entre Estados Unidos y Rusia, con la NASA y Roscosmos turnándose para transportar astronautas y cosmonautas.