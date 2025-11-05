Quién es Jared Isaacman: el amigo de Elon Musk que Trump volvió a nominar para dirigir a la NASA tras bajarlo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a nombrar como candidato a Administrador de la NASA a Jared Isaacman, a quien define como un “consumado líder empresarial, filántropo, piloto y astronauta“. El multimillonario, amigo íntimo de Elon Musk, había sido retirado repentinamente de la carrera en junio por el mandatario debido a esa misma razón.

La retirada del cargo ocurrió horas después de que Musk dijera adiós a su aventura gubernamental en la Casa Blanca, lo que inició una serie de acusaciones mutuas con Trump a través de redes sociales. La disputa entre ambos se fue apaciguando, dejando un claro mensaje cuando fueron vistos conversando en medio del funeral del activista conservador Charlie Kirk.

El líder republicano nombró a Sean Duffy como administrador temporal de la NASA, antes secretario de Transporte, a quien le dedicó elogios por su labor, asegurando que “ha hecho un trabajo increíble como administrador interino de la administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA)“.

Acto después, y sin explicar el motivo de su cambio de parecer, Trump anunció la nueva candidatura de Isaacman: “La pasión de Jared por el espacio, su experiencia como astronauta y su dedicación a ampliar los límites de la exploración, desentrañar los misterios del universo e impulsar la nueva economía espacial, lo convierten en la persona idónea para liderar la NASA hacia una nueva era audaz”.

Quién es Jared Isaacman, candidato a la administración de la NASA

Jared Isaacman se dio a conocer por haber sido el primer civil en hacer una caminata espacial a bordo de la misión Polaris Dawn, llevada a cabo por SpaceX, empresa de Elon Musk. De hecho el magnate sudafricano celebró a través de su cuenta de X el nuevo nombramiento de su amigo publicando un emoji de corazón, cohete y la bandera de Estados Unidos.

De 42 años, Isaacman es también el CEO de la compañía de procesamiento de pagos Shift4 Payments, firma encargada de gestionar más de 200.000 millones de dólares en pagos al año para un tercio de los restaurantes y hoteles de Estados Unidos.

Los cargos de administradores de la NASA son nominados directamente por el presidente, pero dicho nombramiento debe pasar obligatoriamente primero por el Senado, trámite por el que el multimillonario ya pasó en su primera candidatura. En dicha oportunidad, indicó que respaldaba la idea de que las empresas espaciales privadas asumieran misiones de mayor importancia.

Asimismo, afirmó que prefiere llevar a cabo misiones científicas más económicas y arriesgadas en lugar de programas costosos que tardan décadas en ejecutarse. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, se ha planteado que el presupuesto para la agencia se vea muy reducido, lo que pone en riesgo importantes misiones de exploración.