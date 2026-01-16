El ejemplo con el Estado Islámico que utilizó Trump para justificar por qué no apoyó a Machado para suceder a Maduro

El mandatario también respondió las dudas respecto a la entrega de la medalla del Nobel, afirmando que le pareció un “detalle muy bonito”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a los motivos de por qué no apoyó la opositora María Corina Machado como líder de Venezuela luego del derrocamiento de Nicolás Maduro y el posterior respaldo a la ahora presidenta encargada Delcy Rodríguez. El mandatario utilizó un ejemplo del Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) para graficar la situación.

“Bueno, si recuerdan un lugar llamado Iraq, donde todos fueron despedidos, todas las personas, la policía, los generales, todos fueron despedidos, y terminaron siendo ISIS”, dijo Trump a periodistas mientras salía de la Casa Blanca rumbo a Florida. “Así que recuerdo eso”.

El líder republicano había mencionado anteriormente que Machado carecía del respeto al interior de su país para liderarlo. De esa manera, los comentarios recientes dan cuenta del cambio de versión que ha exhibido Trump tan solo un día después de la reunión que celebraron en la casa de Gobierno.

El mandatario se expresó positivamente sobre su reunión con la dirigente, en la que ella entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz. “Les diré que ayer tuve una reunión estupenda con una persona a la que respeto mucho y que, obviamente, me respeta a mí y a nuestro país, y me entregó su premio Nobel“, aseguró Trump.

Consultado por los motivos del por qué quería el premio de otra persona, respondió: “Ella me lo ofreció. Me pareció un detalle muy bonito. Me dijo: Has puesto fin a ocho guerras y nadie en la historia merece este premio más que tú. Fue un gesto muy bonito y, por cierto, creo que es una mujer estupenda y volveremos a hablar“.

Pese a que Trump no la apoyó: Machado asegura que “Venezuela va a ser libre” gracias al “apoyo” del mandatario

Durante esta jornada María Corina Machado realizó una conferencia de prensa desde Washington, donde también se refirió positivamente a su reunión con Trump, quien “se preocupa por el pueblo de Venezuela, me lo dijo ayer”.

“El presidente Trump se preocupa de nuestro país y nuestra gente. Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y el presidente Donald Trump“, indicó la dirigente venezolana. “Todos queremos a nuestros hijos de regreso en casa”.

En ese sentido, aseguró estar “profundamente convencida” de que Trump hará una “transición ordenada“, en un proceso que constará “de varias fases“. No obstante, no entregó precisiones de cuándo regresaría a Venezuela ni tampoco qué lugar tomaría en una presunta transición política en el país. Machado agregó que una vez se cumplan dichas etapas, “podemos avanzar hacia la institucionalización de nuestro gobierno“.