La reunión de alto nivel entre Delcy Rodríguez y director de la CIA para establecer la estrategia de Estados Unidos en Venezuela

Estados Unidos ve en la presidenta interina una figura clave para garantizar estabilidad en Venezuela durante la transición.

Patricio Torres
Patricio Torres

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvieron una reunión de alto nivel en Caracas, un encuentro que, según una autoridad estadounidense, se realizó “por orden del presidente Trump“. La cita, que se extendió por cerca de dos horas, buscó abrir canales de confianza y comunicación entre ambos gobiernos.

De acuerdo con fuentes estadounidenses citadas por The New York Times, la conversación abordó posibles fórmulas de colaboración económica y estuvo marcada por una definición estratégica clara: “Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos”.

El mensaje apuntó a sentar las bases de una nueva relación bilateral en un contexto político inédito para el país sudamericano luego de casi dos semanas desde la captura del ex líder del régimen Nicolás Maduro.

En Washington, la presencia de Ratcliffe en Caracas fue interpretada como una señal de respaldo a la figura de Rodríguez en su rol de mandataria provisional. Funcionarios de la administración Trump consideran que su liderazgo ofrece una vía de estabilidad en medio de la transición.

Un alto responsable señaló al citado diario estadounidense que mantener a Rodríguez al frente del Ejecutivo es la opción más segura para evitar que Venezuela “caiga en una situación caótica”, subrayando la necesidad de preservar los equilibrios de seguridad internos.

La jornada clave en la que se dio la reunión entre el director de la CIA y Delcy Rodríguez

La reunión coincidió con un momento político clave: la jornada en que Rodríguez pronunció su primer discurso sobre el estado de la nación desde que asumió la presidencia interina. En esa intervención, anunció reformas en la industria petrolera orientadas a facilitar una mayor inversión extranjera, un giro significativo respecto de las políticas implementadas durante el gobierno de Maduro.

Rodríguez afirmó no temer un enfrentamiento con Estados Unidos “diplomáticamente a través del diálogo político” y recalcó que Venezuela debe resguardar su “dignidad y honor” en el nuevo escenario internacional.

Desde la óptica estadounidense, cuando se convoquen nuevas elecciones, la opositora María Corina Machado podría participar. Hasta entonces, Rodríguez es vista como la figura capaz de mantener el control de las fuerzas de seguridad, asegurar el funcionamiento de infraestructuras críticas y sostener mecanismos de cooperación efectiva con Washington.

