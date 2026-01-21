Qué hizo Trump hoy: afirmó llegar a acuerdo preliminar con la OTAN sobre Groenlandia y que “no impondrá aranceles” a Europa

El mandatario aseguró que el tratado “tiene que ver con la seguridad” de la región y que será un “acuerdo para siempre”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que llegó a un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para negociar el futuro de Groenlandia y la región ártica, donde además anunció que no impondrá los aranceles contra Europa. La iniciativa se alcanzó en una reunión posterior a su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos .

“Hemos formado el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, en realidad, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN“, dijo Trump. De tal manera, el entendimiento provocó que “no se impondrán los aranceles que estaban programados para el 1 de febrero“.

En una entrevista posterior con CNBC, ofreció más detalles: “Tenemos el marco de un acuerdo, va a ser un gran acuerdo para Estados Unidos y para la OTAN. Vamos a trabajar en conjunto en lo que respecta a la región del Ártico y Groenlandia, tiene que ver con la seguridad y otros temas. Es algo complejo, lo explicaremos más adelante. Es el tipo de acuerdo que estábamos buscando. Será un acuerdo para siempre”.

Se trata de la consumación de los intereses estratégicos de Washington en el Ártico, una región por la que se interesó debido a sus recursos minerales y a su valor estratégico frente a Rusia y China.

El acalorado discurso de Trump previo al acuerdo con la OTAN por Groenlandia

En su comparecencia al frente del Foro Económico Mundial, Trump volvía a entregar luces respecto a su interés por Groenlandia, en una serie de frases que contaron también con contradicciones a anteriores declaraciones.

Durante un discurso, el líder de la primera potencia militar mundial afirmó que estaba impulsando “negociaciones inmediatas” para que Estados Unidos adquiera Groenlandia y aseguró que no contemplaba el uso de la fuerza para alcanzar ese objetivo.

Trump sostuvo que sentía “un enorme respeto” por los habitantes del territorio, al que describió como “vasto, casi deshabitado y subdesarrollado”, y agregó que se trataba de una región “indefensa”.

Si bien señaló que en la isla “no hay nada como tierras raras”, subrayó que su verdadero valor radica en su importancia estratégica para la seguridad nacional e internacional. “Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este gigantesco trozo de hielo, desarrollarla y mejorarla”, afirmó.

En ese contexto, reiteró su intención de iniciar conversaciones inmediatas para concretar la adquisición de Groenlandia, aunque volvió a descartar cualquier acción coercitiva. “No tengo que usar la fuerza, no quiero usar la fuerza, no usaré la fuerza”, enfatizó. Finalmente, cumplió su objetivo y su promesa tras reunirse con Rutte.