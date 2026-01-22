Donald Trump presenta su Junta de Paz: apunta a proyección global desafiando el rol tradicional de la ONU

La iniciativa de Washington pretende garantizar la estabilidad en Gaza y podría ampliarse a otras regiones en el futuro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó oficialmente la Junta de Paz para Gaza, el organismo con el que busca liderar la supervisión del alto el fuego en el enclave y generar una estabilización duradera en la zona. El anuncio se realizó durante un acto en el Foro Económico Mundial de Davos, donde el mandatario reflexionó sobre una proyección más allá del conflicto palestino-israelí.

Trump afirmó que la nueva entidad “va a tener mucho éxito en Gaza” y subrayó que uno de sus objetivos centrales será la desmilitarización de Hamás, grupo al que advirtió que “si no cumple lo que prometió, será su fin”. El presidente estadounidense reforzó su mensaje con declaraciones polémicas, al ironizar que los jóvenes en Gaza “nacen con un rifle en sus manos”.

Según explicó, la Junta de Paz no solo estará enfocada en la Franja, sino que aspira a convertirse en una herramienta para la estabilidad regional. “Va a poner fin a décadas de sufrimiento, detener generaciones de odio y derramamiento de sangre, y forjar una paz hermosa, duradera y gloriosa para esa región”, señaló desde el estrado.

Trump fue más allá al plantear que el organismo podría ampliar significativamente su alcance. “Una vez que esta junta esté completamente formada, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos”, dijo, asegurando que la entidad “puede expandirse” a medida que cumpla sus objetivos iniciales en Gaza.

Tras el discurso, se realizó la firma oficial de los miembros fundadores de la Junta de Paz, con la participación de representantes de países como Argentina, Paraguay, Israel, Hungría, Bulgaria, Marruecos, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Uzbekistán y Emiratos Árabes Unidos, entre otros, lo que Washington presentó como una señal de respaldo internacional a la iniciativa.

El plan de la Junta de Paz de Trump para resolver el conflicto en Gaza

En el mismo foro, el político y empresario estadounidense Jared Kushner, yerno de Trump e integrante del equipo impulsor de la iniciativa, se refirió al plan de Washington para la resolución del conflicto y la reconstrucción de la Franja.

Kushner presentó el proyecto bajo el nombre de “Nueva Gaza” y sostuvo que el enclave podría transformarse en “un lugar de esperanza”, así como en un destino con “una industria sólida y oportunidades reales para que las personas prosperen”.

El asesor afirmó que ya existe un nuevo Gobierno en Gaza que estará encargado de avanzar en la desmilitarización del territorio, condición que calificó como indispensable para iniciar la siguiente etapa. “Sin la desmilitarización, la reconstrucción es imposible”, enfatizó durante su intervención.

Kushner adelantó que la Administración estadounidense mantendrá el foco del trabajo en el corto plazo, señalando que durante los próximos 100 días estarán “totalmente concentrados” en asegurar que el proceso avance de manera exitosa.