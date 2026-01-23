Qué hizo Trump hoy: el anuncio de “armada” hacia Medio Oriente, sus moretones y los coletazos por sus dichos sobre Afganistán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una jornada marcada por su viaje de regreso a su país a bordo del Air Force One, instancia donde aprovechó para referirse a la situación de Medio Oriente y los moretones de sus manos luego de ofrecer unos polémicos dichos sobre las tropas de la OTAN en la guerra de Afganistán entre 2001 y 2021.

Trump afirmó en el avión presidencial que una “armada” estadounidense se dirige hacia Medio Oriente y que Washington mantiene una estrecha vigilancia sobre Irán. Sus dichos llegan mientras activistas elevan a más de 5.000 el número de muertos por la represión de las protestas en Teherán.

“Tenemos muchos barcos que van en esa dirección, por si acaso. Preferiría no ver que ocurra nada, pero los estamos observando muy de cerca, tenemos una armada que se dirige hacia allí, y tal vez no tengamos que usarla“, señaló el mandatario. De acuerdo a fuentes militares, el portaaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores equipados con misiles guiados tienen previsto arribar a la región en los próximos días.

Otro de los tópicos abordados por el presidente estadounidense fue un hematoma que fue percibido en su mano izquierda durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos. Al ser consultado otorgó dos respuestas. Primero aseguró que se “cortó en una mesa“, lo que le habría dejado la marca.

Posteriormente, se refirió a un efecto secundario por su consumo de aspirina: “No tomes aspirina si no quieres tener pequeños moretones. Yo tomo la aspirina grande y cuando la tomas, te dicen que te saldrán moretones“.

Trump y las respuestas por sus dichos sobre Afganistán

Durante la noche del jueves, el Trump minimizó el rol que tuvieron los efectivos de la OTAN en el frente de batalla de Afganistán. “Nunca los hemos necesitado. Dirán que enviaron tropas a Afganistán… y lo hicieron (pero), se mantuvieron un poco rezagados, algo apartados del frente“, aseguró sobre la guerra contra los talibanes.

De tal manera, en un video divulgado este viernes, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, calificó como “ofensivos” y “atroces” los dichos sobre las tropas, que incluyó personal británico, mostrándose indignado por la insinuación realizada por el líder de la primera potencia militar del mundo.

“Permítanme comenzar rindiendo homenaje a los 457 miembros de nuestras fuerzas armadas que perdieron la vida en Afganistán. Nunca olvidaré su coraje, su valentía y el sacrificio que hicieron por su país”, dijo el jefe del Gobierno laborista. “Hubo muchos heridos, algunos con lesiones que les cambiaron la vida. “Por eso, considero que los comentarios del presidente Trump son ofensivos y, francamente, atroces“.

Por el momento, Trump no ha respondido a estos dichos. No obstante, ha tenido una serie de represalias anunciadas luego de que autoridades declaren su contra, como la quitarle la invitación a la Junta de Paz a Canadá o aplicar aranceles a los vinos y champagne franceses por los discursos de Mark Carney y Emmanuel Macron en el Foro Económico Mundial, respectivamente.