Minnesota vs ICE: el epicentro de la crisis política y las medidas contra la inmigración de Estados Unidos

El aumento de la presencia federal y los casos de alto impacto elevan la tensión política en Minnesota ante las redadas migratorias del ICE.

Minnesota, específicamente en la ciudad de Minneapolis, se ha convertido en el centro de una profunda crisis política tras la muerte de Renee Macklin Good, quien fue abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) hace más de dos semanas. El hecho provocó una oleada de protestas y disputas judiciales en torno a la presencia de fuerzas federales en la ciudad.

Si bien la muerte de Good fue el detonante inmediato, el episodio dejó al descubierto una compleja superposición de tensiones desarrollada por las políticas migratorias. En los días previos al tiroteo, Minneapolis enfrentaba un conflicto creciente entre la administración de Donald Trump y los demócratas del estado, encabezados por el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Durante una visita a la ciudad el jueves, el vicepresidente JD Vance intentó bajar el tono del enfrentamiento y redirigir las críticas lejos de las autoridades federales. “Estamos viendo este nivel de caos únicamente en Minneapolis”, afirmó Vance, al sostener que el gobierno no había encontrado una resistencia similar al desplegar agentes en otras ciudades y estados de tendencia liberal.

“Tal vez el problema sea exclusivo de Minneapolis, y creemos que lo es”, añadió. “Se trata de una falta de cooperación entre las fuerzas de seguridad estatales y locales y las fuerzas de seguridad federales”.

El presidente Trump ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección para contener protestas, mientras que el Pentágono mantiene hasta 1.500 efectivos en alerta ante una eventual movilización. Vance señaló que, por el momento, la medida no era necesaria, aunque advirtió que “el presidente podría cambiar de opinión”.

El caso de Liam Conejo Ramos: el niño de 5 años que habría sido detenido por ICE en Minneapolis

Uno de los episodios que se sumó a la controversia en en el estado de Minnesota fue la detención de un niño de cinco años durante un operativo del ICE. Según informaron medios como The Washington Post, el menor, identificado como Liam Conejo Ramos, fue interceptado junto a su padre en la puerta de su casa en la localidad de Columbia Heights, cuando regresaban del colegio.

Ambos, originarios de Ecuador, fueron trasladados a un centro de detención en San Antonio, Texas.

El caso fue posteriormente abordado por el vicepresidente JD Vance, quien negó que el niño hubiera sido detenido en una redada migratoria. De tal manera, sostuvo que los agentes actuaron para protegerlo luego de que su padre huyera al llegar las autoridades.

“¿Qué iban a hacer? ¿Dejar que se congelara en la calle?”, declaró a la prensa durante una visita al estado. La autoridad detalló que viajo hasta allá para expresar su “apoyo inquebrantable” a los agentes del ICE, cuestionados por el endurecimiento de sus operativos.

De acuerdo con un comunicado del distrito de Escuelas Públicas de Columbia Heights, los agentes se llevaron al menor tras arrestar a su padre, en lugar de dejarlo al cuidado de otro adulto en el domicilio, quedando ambos bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional en Texas. Vance afirmó además que, tras revisar las denuncias sobre la detención de varios menores en Minnesota, concluyó que las autoridades migratorias no arrestaron a ningún niño.

La respuesta de la población de Minnesota ante el despliegue de ICE: “No trabajo, no escuela, no compras”

En el último año, Trump intervino con tropas federales en seis ciudades de Estados Unidos: Los Ángeles, Chicago, Portland, Washington D.C., Nueva Orleáns y Memphis. El rechazo de la población de Minneapolis al despliegue de ICE se ha expandido incluso a ciudades vecinas, como la capital estatal St. Paul, con cual concentra más de la mitad de la población del estado.

A comienzos del nuevo año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el despliegue de cerca de 2.000 agentes y oficiales federales en Minneapolis, cifra que se ha incrementado desde la muerte de Good. Por lo mismo, para esta jornada se organizó una inédita huelga económica bajo el lema “no trabajo, no escuela, no compras“.

Entre sus demandas se incluye que el ICE abandone Minnesota, que el agente que mató a Good rinda cuentas ante la justicia, que se ponga fin a la financiación federal adicional para el ICE y que se investigue a la agencia por violaciones de los derechos humanos y de la Constitución. El Ayuntamiento de Minneapolis, además, respaldó la jornada de acción, que incluirá una protesta multitudinaria.

El choque con Washington se produce, además, en un contexto de creciente atención nacional sobre Minnesota debido a otros episodios de violencia recientes que han sacudido al estado, como un tiroteo masivo en una escuela católica en agosto y el asesinato político de la legisladora estatal Melissa Hortman y su cónyuge en su residencia, ocurrido en junio.