Marco Rubio amenaza con “usar la fuerza” en Venezuela tras dichos de Delcy Rodríguez: “Conoce muy bien el destino de Maduro”

La advertencia se produce en medio de tensiones diplomáticas y cuestionamientos en el Senado por el uso de la fuerza en Venezuela.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una dura advertencia a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, al asegurar que su país está preparado para “usar la fuerza” si el gobierno venezolano no coopera con la implementación de los objetivos estratégicos de Washington en la región.

Las declaraciones forman parte de un discurso preparado para este miércoles ante el Senado estadounidense, al que tuvieron acceso diversos medios y agencias internacionales. En el marco de esta jornada, Rubio también sostendrá una reunión en Washington con la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Según el texto del discurso, el jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que, aunque su gobierno espera no recurrir a ese escenario, “no rehuiremos nuestro deber para con el pueblo estadounidense y nuestra misión en este hemisferio” si la vía diplomática y otras formas de presión no logran la cooperación esperada por parte de Caracas.

Rubio recordó además que Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas especiales estadounidenses. En ese contexto, afirmó que la presidenta interina “conoce muy bien el destino de Maduro”, en una referencia explícita al operativo que precipitó el cambio de mando.

En sus declaraciones preparadas, el secretario de Estado también destacó que Rodríguez se ha comprometido públicamente a abrir el sector energético venezolano a empresas de Estados Unidos, otorgarles acceso preferente a la producción de petróleo y destinar las divisas obtenidas a la compra de productos estadounidenses. No obstante, advirtió que dichos compromisos deberán ser verificados y consolidados, y que Washington supervisará de cerca su implementación.

Las advertencias de Marco Rubio por los dichos de Delcy Rodríguez

Las advertencias de Rubio se producen luego de que Rodríguez declarara a comienzos de esta semana que Venezuela “ya ha tenido suficiente” de la injerencia estadounidense y que su país “no aceptará órdenes externas”. Esa postura coincide con pronunciamientos previos de funcionarios venezolanos que han denunciado una vulneración de la soberanía nacional.

La comparecencia de Rubio ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado ocurre en un clima de alta tensión diplomática, marcado por cuestionamientos de algunos legisladores al uso de la fuerza en Venezuela sin un consenso pleno del Congreso.

Posteriormente, el secretario se reunirá en la sede del Departamento de Estado con Corina Machado, quien se encuentra en Washington D.C. desde el 15 de enero, fecha en que se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.