Una calle de oro y mil tiendas: el nuevo proyecto para Dubái inédito en el mundo

El nuevo Distrito de Oro apunta a atraer inversión internacional y reforzar el rol de Dubái como centro neurálgico global de joyería y metales preciosos.

Dubái dio a conocer un ambicioso proyecto urbano destinado a reforzar su identidad como capital mundial del comercio del oro y la joyería. La ciudad de Emiratos Árabes Unidos anunció la creación de un Distrito de Oro en el histórico barrio de Deira, que incluirá la construcción de una calle recubierta en el metal preciado, un concepto que busca combinar lujo, tradición y atractivo turístico.

De acuerdo con la información difundida por la oficina de prensa, el desarrollo del proyecto estará a cargo del promotor inmobiliario Ithra Dubai. Sin embargo, los detalles clave —como el diseño definitivo, la ubicación exacta y el entorno urbano de la futura calle— aún no han sido revelados. Autoridades indicaron que estos aspectos se darán a conocer progresivamente en las próximas etapas.

El Distrito de Oro albergará más de mil tiendas comerciales dedicados a la venta de oro, joyas, perfumes, cosméticos y productos vinculados al estilo de vida. El objetivo central es “consolidar la posición de Dubái como el principal centro mundial del comercio de oro y joyería”, aprovechando una actividad que ha sido históricamente parte esencial de su economía y proyección internacional.

La calle de oro de Dubái: “herencia, prosperidad y espíritu empresarial duradero”

Ahmed Al Khaja, director ejecutivo del Centro de Festivales y Tiendas de Dubái (DFRE), subrayó el valor simbólico y económico del metal precioso para la ciudad. Según explicó, el oro forma parte del “tejido cultural y comercial” de Dubái, al representar su “herencia, prosperidad y espíritu empresarial duradero”.

En ese sentido, añadió: “No solo celebramos ese legado, sino que también lo reimaginamos para una nueva era moldeada por la creatividad y la sostenibilidad”.

Al Khaja concluyó que “el Distrito de Oro de Dubái desempeñará un papel fundamental para atraer visitantes internacionales, impulsar la inversión y reforzar nuestra reputación como la mejor ciudad del mundo para visitar, vivir y trabajar”.