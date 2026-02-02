Las negociaciones trilaterales de paz sobre Ucrania con Rusia y Estados Unidos se reanudarán esta semana en Abu Dhabi

A cuatro años de la invasión en Ucrania, el principal problema para alcanzar la paz sigue siendo la cuestión territorial exigida por Rusia.

Rusia confirmó que la segunda ronda de negociaciones trilaterales con Ucrania y Estados Unidos sobre el fin de la guerra comenzará este miércoles en Abu Dhabi, tras haber sido aplazada el fin de semana pasado por problemas de coordinación de agendas. El anuncio refuerza las expectativas a menos de dos semanas del cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala de Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, explicó que las reuniones “estaban previstas originalmente para el domingo pasado. Pero se necesitaba una coordinación adicional de las agendas de las tres partes”. Según precisó, “ahora, el miércoles y jueves, efectivamente tendrá lugar la segunda ronda. Se celebrará en Abu Dhabi. Podemos confirmarlo”.

La confirmación rusa llegó después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, adelantara que los nuevos contactos se celebrarían los días 4 y 5 de febrero. “La delegación ucraniana también mantendrá reuniones bilaterales con la parte estadounidense. Ucrania está lista para dar pasos concretos. Creemos que es realista lograr una paz digna y duradera”, escribió el mandatario en X.

El aplazamiento estuvo vinculado, entre otros factores, a la ausencia del negociador jefe estadounidense, Steve Witkoff, quien no viajó a la capital de los Emiratos Árabes Unidos durante el fin de semana. En paralelo, Peskov confirmó que el emisario del Kremlin, Kirill Dmitriev, mantuvo reuniones en Florida con representantes estadounidenses, aunque aclaró que esos contactos se limitaron a asuntos económicos.

Las temáticas de las negociaciones trilaterales

Las nuevas conversaciones darán continuidad a la primera ronda celebrada el 23 y 24 de enero, que las tres partes calificaron de constructiva, aunque sin avances decisivos. En esta segunda fase se espera que vuelva a ocupar un lugar central la cuestión territorial, considerada el principal escollo.

Rusia ocupa actualmente alrededor del 20% del territorio ucraniano y reclama el control total de la región oriental de Donetsk, mientras Kiev insiste en que cualquier cesión de tierras alentaría nuevas agresiones.

También está previsto que se aborden temas de seguridad energética, después de que Ucrania denunciara nuevos ataques rusos contra infraestructuras eléctricas tras expirar una tregua temporal. Estos bombardeos provocaron apagones en varias regiones del país y volvieron a poner en duda la fragilidad de los compromisos alcanzados en el marco de las negociaciones.