Pedro Sánchez anuncia restricción de redes sociales en España para menores de 16 años

La iniciativa alinea a España con las directrices de la Comisión Europea y experiencias de Francia y Portugal, siguiendo el ejemplo de Australia.

El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció este martes que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, una medida que obligará a las plataformas digitales a implementar sistemas eficaces de verificación de edad. El objetivo, explicó, es hacer frente a los abusos de las grandes tecnológicas y garantizar un entorno digital seguro para niños y adolescentes.

“Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, en el que se ignoran las leyes y se toleran los delitos”, dijo Sánchez durante su intervención en el World Governments Summit, celebrado en Dubái, apuntando a un entorno que no cuida a menores de edad. “Les protegeremos del salvaje Oeste digital”.

El jefe del Ejecutivo adelantó además que España presentará la próxima semana un proyecto de ley destinado a responsabilizar penalmente a los ejecutivos de las redes sociales por la difusión de contenido ilegal y de incitación al odio.

La iniciativa también contempla tipificar como delito la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilícitos, un ámbito que hasta ahora ha escapado en gran medida al control legal.

Entre las medidas anunciadas figura la creación de un sistema para rastrear el discurso de odio en internet y la obligación para las plataformas de introducir mecanismos de verificación de edad que vayan más allá de simples declaraciones del usuario.

España restringe acceso a redes sociales a menores de 16: Qué sucede en el resto del mundo y Chile

La iniciativa española se alinea con las directrices marcadas por la Comisión Europea el pasado verano, que ya comienzan a aplicarse en otros países del continente. En Portugal, una propuesta ingresada esta semana en el Parlamento plantea la prohibición total de las redes sociales para menores de 13 años y deja en manos de los padres la decisión para jóvenes de entre 13 y 16.

Francia, por su parte, aprobó recientemente el núcleo de una ley que prohíbe el acceso a estas plataformas a menores de 15 años. Fuera de Europa, Australia es el primer país que ha establecido una prohibición para menores de 16 años, argumentando razones vinculadas a la prevención de problemas de salud.

En Chile el senador Felipe Kast ingresó un proyecto la semana pasada buscando replicar lo realizado en Australia, poniendo un límite de edad de 16 años para acceder a cuentas en redes sociales. “Aquí vamos a tener una supervisión, por parte de la soberanía de Chile, para que todas aquellas plataformas de redes sociales no contaminen a nuestros niños en forma indebida“, dijo durante su presentación.

Con ello, la propuesta que ya se está debatiendo traspasará la responsabilidad del control desde padres, madres y tutores a las empresas tecnológicas, que serán las encargadas de verificar que se cumpla la restricción.