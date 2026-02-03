José Antonio Kast se reúne con líder del partido VOX: llegó a Bruselas y tendrá reuniones con Orbán y Meloni

Kast se refirió a Abascal como “un gran amigo” y señaló que en España “están también en una situación similar en parte a la que vivimos nosotros, respecto a todo lo que es la inmigración irregular”.

En horas de esta mañana, el presidente electo José Antonio Kast arribó a Bruselas en Bélgica como parte de su gira internacional por Europa y sostuvo un encuentro con Santiago Abascal, presidente del partido español de extrema derecha Vox.

Tras la reunión, Kast se refirió a Abascal como “un gran amigo” y señaló que en España “están también en una situación similar en parte a la que vivimos nosotros, respecto a todo lo que es la inmigración irregular”.

En declaraciones a la prensa, Kast destacó la relevancia del diálogo sostenido con el líder de Vox, afirmando que “la migración, la inseguridad y, por lo tanto, el diálogo que hemos mantenido con Santiago Abascal es importante para ir viendo cómo confluir, porque hay temas que son internacionales como la transcriminalidad, el crimen organizado que ha abarcado los países sin respetar fronteras, no tienen bandera, no respetan las legislaciones, y algo que tenemos que aprender a enfrentar a futuro también”.

Durante su estadía en Bruselas, Kast tiene previsto participar en un foro del Parlamento Europeo y reunirse con eurodiputados del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y del grupo Patriots (Patriotas por Europa).

Sobre estas instancias, destacó que “recientemente se ratificó todo un tema internacional de comercio, donde el Parlamento Europeo fue relevante”.

Asimismo, indicó que “los eurodiputados que pertenecen a los distintos grupos parlamentarios han colaborado y, de hecho, VOX es integrante de un grupo parlamentario con los Patriotas con los cuales vamos a tener un intercambio también hoy día, junto con otro grupo que también es de la misma tendencia política que representa a los italianos dentro del Parlamento Europeo”.

La agenda internacional del presidente electo continuará en Hungría, donde se reunirá en Budapest con el primer ministro Viktor Orbán. Posteriormente viajará a Italia para mantener un encuentro en Roma con la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, con quienes abordará materias relacionadas con seguridad y migración.

La gira concluirá el jueves, jornada en la que Kast regresará a Chile, con arribo previsto a Santiago durante la mañana del viernes.