Safaris humanos de Sarajevo: hombre de 80 años en Italia es el primer investigado

Tres décadas después, salen a la luz denuncias que indican que el investigado se jactaba de haber “cazado hombres” en Sarajevo.

La Fiscalía de Milán investiga a un hombre de 80 años por su presunta participación en viajes organizados durante la guerra de Bosnia, en la década de 1990, con el objetivo de disparar contra civiles asediados en Sarajevo. El caso ha reabierto uno de los capítulos más oscuros del conflicto balcánico y apunta a la posible implicación de ciudadanos europeos que habrían actuado por mero ocio.

Según informan medios locales, el primer sospechoso identificado es un camionero jubilado, originario de la provincia de Pordenone, en el norte de Italia. La investigación se inició a partir de las denuncias del escritor Ezio Gavazzeni, quien ha señalado que el fiscal Alessandro Gobbis ya ha identificado a este primer investigado y lo ha citado a declarar el próximo lunes, subrayando que la diligencia “no implica necesariamente su culpabilidad”.

En el marco de las pesquisas, los Carabinieri -el cuerpo nacional de Gendarmería de Italia- registraron el domicilio del sospechoso, investigado por un presunto delito de homicidio voluntario continuado. Durante el operativo se incautaron siete armas de fuego que poseía legalmente: dos pistolas, un fusil y cuatro escopetas.

De acuerdo con los testimonios recopilados por la Fiscalía, el investigado, que en el pasado trabajó en una empresa metalúrgica, presuntamente se jactaba durante el periodo de la guerra de haber “cazado hombres” en Sarajevo.

La hipótesis de la participación del hombre de 80 años en Sarajevo

La hipótesis delictiva que maneja la Fiscalía sostiene que el investigado habría actuado “en connivencia con otras personas aún desconocidas” y siguiendo “un mismo plan criminal”, causando la muerte de “civiles indefensos, entre ellos mujeres, ancianos y niños, disparando rifles de francotirador desde las colinas que rodean la ciudad de Sarajevo”. El Ministerio Público considera además la posible concurrencia de la agravante de “motivos abyectos”.

La investigación, dirigida por la Fiscalía de Milán, comenzó formalmente el pasado noviembre y se extiende también a Francia, Suiza y Bélgica, ya que los presuntos participantes en estos viajes procedían de distintos países.

La tesis central apunta a que, durante el prolongado sitio de Sarajevo entre 1992 y 1995, algunos ciudadanos italianos y europeos se habrían sumado a las fuerzas asediadoras para disparar contra la población civil como una forma extrema y macabra de entretenimiento.