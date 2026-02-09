LATAM: vuelven vuelos a Venezuela con conexión disponibles desde Chile

LATAM Airlines Colombia anunció este lunes la reanudación de los vuelos entre Bogotá y Caracas, una ruta estratégica para la conectividad regional en Venezuela que volverá a estar activa a partir del 23 de febrero. En una primera etapa, la compañía operará cuatro vuelos semanales, programados para los días lunes, miércoles, viernes y domingo, fortaleciendo así el enlace entre ambas capitales.

La aerolínea informó además que proyecta aumentar gradualmente su operación hasta alcanzar siete frecuencias semanales desde el 1 de abril. Este incremento, precisó la compañía, estará sujeto a las aprobaciones de las autoridades aeronáuticas colombianas y venezolanas, procesos que actualmente se encuentran en curso.

Mientras aquello se resuelve, los pasajes para los vuelos con destino a Caracas ya están disponibles para la venta a través de todos los canales de Latam y en agencias de viaje.

Como parte de las medidas adoptadas en el marco de la reactivación de la ruta, LATAM señaló que los pasajeros que suspendieron sus planes de viaje a finales de 2025 podrán ser reubicados en vuelos a partir del 23 de febrero sin incurrir en cobros adicionales. Esta alternativa busca facilitar la reprogramación de itinerarios y responder a la demanda contenida tras la suspensión previa de las operaciones.

Los dichos desde LATAM por los vuelos a Venezuela y el caso de Chile

“En LATAM tenemos un interés claro y sostenido en seguir creciendo en Venezuela. Colombia cumple un papel fundamental en la reactivación y el desarrollo económico del país, y como grupo aéreo líder en la región, tenemos la responsabilidad y la capacidad de contribuir por medio de una conectividad aérea robusta y sostenible”, señaló Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia.

Desde la compañía destacaron que el grupo LATAM cuenta con la escala, la experiencia y las capacidades necesarias para asumir un rol estratégico en este proceso, con una operación orientada al largo plazo. “Estamos listos para trabajar de la mano con las autoridades de Colombia y Venezuela para seguir avanzando en nuevas oportunidades de crecimiento que beneficien a los pasajeros, al comercio y a la integración regional”, agregó Zarante.

La reanudación del tramo Bogotá–Caracas también abre nuevas opciones de conectividad para los viajeros de la región. En particular, los pasajeros que viajen desde Chile podrán acceder a la capital venezolana vía Bogotá, eligiendo entre las cuatro frecuencias semanales disponibles según sus necesidades de viaje.