El caso de Nancy Guthrie: la madre de reconocida periodista que desapareció misteriosamente

A diez días de su presunto secuestro, el FBI entregó nuevas pistas que dan indicios de lo sucedido el día de su desaparición.

La noche del 31 enero, Nancy Guthrie estaba en su casa cuando algo desconocido interrumpió su típica rutina. Con 84 años, vivía sola y no había dado señales de querer salir. Rastros de su sangre daban cuenta que había sido sacada a la fuerza de su hogar. Era de las pocas pistas disponibles. Diez días tuvieron que pasar para conocer al menos un indicio de lo que pasó aquella noche en Tucson, Arizona.

La mujer es la madre de la conocida periodista Savannah Guthrie, de 54 años, que dejó temporalmente su trabajo como presentadora en el programa Today de la cadena de televisión NBC, que ejerce desde 2012, para centrarse en la búsqueda. En medio de esas labores, desde el FBI dieron a conocer las primeras imágenes de quien parece ser el secuestrador de Guthrie.

El director del FBI, Kash Patel, publicó los registros en redes sociales. Captadas por la cámara de seguridad de la casa de la adulta mayor, se ve a una persona tapada con un pasamontañas y equipada con gruesos guantes junto con una mochila. La grabadora desapareció la noche de la desaparición de Nancy Guthrie, lo que hizo que se tardaran días en dar con las imágenes.

Qué dijo el director del FBI sobre la desaparición de Nancy Guthrie

“Durante los últimos ocho días, el FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima han colaborado estrechamente con nuestros socios del sector privado para continuar recuperando imágenes o grabaciones de video de la casa de Nancy Guthrie que pudieran haberse perdido, dañado o inaccesible debido a diversos factores, incluyendo la retirada de las grabadoras“, explicó Patel.

En los registros “se ve a un individuo armado que parece haber manipulado la cámara en la puerta principal“, detalla el director del FBI. Se trata de cuatro imágenes que pudieron ser recuperadas a pesar de que la cámara fue desconectada las 1:47 de la mañana.

Mientras se sigue dilucidando el paradero de la mujer de 84 años, la familia pide ayuda. “Me dirijo a ustedes no solo para pedirles sus oraciones, sino también para pedirles que, sin importar dónde se encuentren, incluso si están lejos de Tucson, si ven algo, si oyen algo, si hay algo que les parezca extraño, lo denuncien a las autoridades. Estamos en un momento de desesperación“, dijo Savannah en sus redes sociales.