El historial del ex agente de la DINA que figura en “Lo peor de lo peor” del ICE y los otros 41 chilenos que aparecen en la lista

Armando Fernández Larios, quien fue condenado por homicidio y se encuentra detenido en EEUU, está vinculado a diversas causas de violaciones a los DD.HH., como la Caravana de la Muerte o el asesinato de Orlando Letelier.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lanzó un sitio web llamado Arrestados: Lo Peor de Lo Peor, donde aparece una lista con los extranjeros detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En este marco, son 42 chilenos los que figuran en la nómina siendo acusados por diferentes delitos, tales como robo, fraude, recibir propiedad robada, uso ilegal de tarjeta de crédito, posesión de drogas y homicidio.

La plataforma cuenta con un filtro que permite revisar quiénes son los chilenos detenidos por el ICE, junto a sus respectivas fotografías. Además, en la ficha se informa los ilícitos que cometieron y la ciudad en que fueron capturados.

Dentro de esta lista, en el lugar 9 está Armando Fernández Larios, ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet. Allí, se señala que fue detenido en Fort Myers, Florida, y que está condenado por homicidio (el único chileno detenido por este delito).

“En el caso de Fernández Larios lo que sabíamos, y obviamente se ha podido constatar por la publicación reciente que ha hecho Estados Unidos, es que estaba detenido y estaba detenido hace bastante tiempo“, comentó al respecto el canciller, Alberto van Klaveren.

Armando Fernando Larios entre ellos: los 42 chilenos dentro de la lista de Lo Peor de Lo Peor, del ICE de EE.UU.

Armando Fernández Larios, de 75 años, nació en Washington D.C. y es hijo de un capitán de Ejército chileno comisionado en esa ciudad.

Tras el Golpe de Estado en 1973, fue parte de la comitiva del general Sergio Arellano Stark conocida como la “Caravana de la Muerte”, la cual buscaba acelerar ejecuciones de detenidos desaparecidos en regiones.

Armando Fernández en Arrestados: Lo Peor de lo Peor.

Integró la DINA y en 1987 se fue a Estados Unidos, donde se declaró culpable de encubrimiento en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffitt, el cual tuvo lugar en Washington en 1976. Por ello, cumplió una pena de cinco meses.

En 2016, la Corte Suprema declaró procedente solicitar a Estados Unidos la extradición de Fernández Larios por el homicidio calificado de Ronni Moffitt.

Más tarde, nuevamente se pidió su extradición. Esta vez en el marco del Caso Pisagua, por su responsabilidad en el secuestro agravado y homicidio calificado del dirigente socialista Manuel Sanhueza Mellado, en julio de 1974.

Respecto a los otros chilenos que aparecen en la “lista negra” del ICE de Estados Unidos, puedes revisar EN ESTE LINK para saber quiénes son y los delitos que cometieron.