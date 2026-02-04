La historia del joven que robó por cinco años los datos bancarios de más de 26 mil personas en Estados Unidos desde Chile

De acuerdo con lo informado por el FBI, el sujeto cometía el delito a través de internet y luego de obtener los datos de las víctimas, los vendía a través de redes sociales.

A la justicia de Estados Unidos deberá enfrentar un joven chileno de 24 años que fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI), tras ser acusado de robar los datos bancarios de ciudadanos de ese país por un monto de cientos de miles de dólares.

De acuerdo con lo informado por el FBI, el sujeto cometía el delito a través de internet y su accionar se prolongó durante cinco años. Luego de obtener los datos de las víctimas, los vendía a través de redes sociales.

“Él lo que hizo fue sustraer información de cuentas bancarias y de tarjetas de crédito, principalmente de American Express, las cuales después distribuía en grupos de Telegram, donde también cobraba por el acceso a esta información”, explicó el comisario Edgardo del Valle, de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Chile.

Cómo robó los datos bancarios en Estados Unidos desde Chile

Para robar a sus víctimas en Estados Unidos, el joven chileno creaba sitios falsos con un diseño y una dirección web similar a los originales, y publicaba tentadoras ofertas, lo que hizo que aproximadamente 26 mil personas cayeran en la trampa y entregaran sus datos bancarios.

A continuación, vendía estos datos a otros individuos, los que los utilizaban para realizar compras con las tarjetas, defraudando a los verdaderos dueños.

Al respecto, el comisario Del Valle le dijo a Chilevisión que las ganancias del grupo delictual que encabezaba el joven detenido por la PDI “habrían sido de cientos de miles de dólares, aunque no se ha establecido cuál habría sido el monto exacto, ya que operaba con pagos en criptomonedas, por lo que puede haber sido variable”.

En el caso de las compras por internet en Chile y en páginas chilenas, las compras pueden resultar más seguras porque se deriva al sitio web del banco del cliente, según planteó el experto en ciberseguridad, Pedro Oyarzún.