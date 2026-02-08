Los argumentos del Ejecutivo para pedir respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

“No es que Chile tenga la oportunidad de dirigir la ONU todos los días”, recalcó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

El Ejecutivo pidió este domingo respaldar la candidatura de la ex mandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, luego de que el presidente Gabriel Boric oficializó su inscripción.

Al abordar el tema, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, manifestó que “para Chile constituye una oportunidad que una compatriota sea secretaria general de Naciones Unidas“.

“No es que Chile tenga la oportunidad de dirigir la ONU todos los días”, recalcó el jefe del gabinete en la entrevista que le concedió a Chilevisión.

Además, el titular del Interior resaltó los méritos de Michelle Bachelet para acceder a la cabecera de la ONU, y recordó que “fue dos veces Presidenta de la República”.

Destacó también que “tiene una dilatada trayectoria como ministra de Estado y además fue convocada por secretarios generales de la ONU para labores muy relevantes, como en ONU Mujeres y como Alta Comisionada“.

“Por lo tanto, cuenta con un prestigio internacional que la vuelve una candidata que podría contar con altos niveles de apoyo”, valoró, y enfatizó que “México y Brasil, esto con el peso demográfico y político que tienen, demuestra que esta es una candidatura que tiene opciones reales”.

“Creemos que lo que hay que hacer es ponerse la camiseta del país y trabajar por esta candidatura que tiene enorme prestigio y reconocimiento a nivel internacional”, concluyó.

Más motivos para apoyar a Michelle Bachelet en la ONU

Quienes también se refirieron a la necesidad de apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU fueron la ministra vocera, Camila Vallejo, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.

En declaraciones a El Desconcierto, la secretaria de Estado manifestó que “este es un momento donde Chile puede hacer historia. Es una tremenda oportunidad para nuestro país y es la primera vez que Chile postula a una compatriota, con una trayectoria reconocida, a un cargo tan relevante como la Secretaría General de Naciones Unidas”.

“Esta candidatura no debe ser mirada en clave de política chica o netamente nacional, sino como una postulación que trasciende las diferencias políticas y que puede posicionar con mucho orgullo a Chile en el multilateralismo”, argumentó.

Por su parte, Gloria de la Fuente afirmó que “desde que estoy en el cargo, una pregunta recurrente en encuentros bilaterales y multilaterales era si Michelle Bachelet se postularía a la Secretaría General de la ONU. No fue improvisado”.

En las declaraciones que le dio a El País, la subsecretaria dijo que tras la candidatura de la ex presidenta “no son dos países amigos dando apoyo: hay un compromiso de Chile, Brasil y México. Eso posiciona a América Latina como un actor clave en el multilateralismo“, planteó.