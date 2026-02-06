Carrera de Michelle Bachelet a la ONU: 56% no respalda la candidatura de la ex presidenta

La Encuesta Black & White abordó la opinión de la ciudadanía sobre la candidatura de la ex presidenta a la Secretaría General de la ONU.

Esta semana se encendió el debate sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, luego de que el presidente Gabriel Boric anunciara que la inscribió oficialmente.

Lo anterior, ha tensionado las relaciones con el Gobierno electo de José Antonio Kast. Si bien ha evitado transparentar su postura respecto a la aspiración de la ex mandataria en las Naciones Unidas, desde el Partido Republicano han cuestionado a La Moneda, calificando la situación como el “amarre más grande”, como lo dijo el timonel de la tienda, Arturo Squella.

Dichas palabras no demoraron en tener respuesta por parte del Ejecutivo, donde la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y el presidente Boric han defendido la determinación que adoptaron, esperando que la administración entrante le entregue respaldo a Bachelet.

La percepción de la ciudadanía sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

Bajo este contexto, la Encuesta Black & White abordó la percepción de la ciudanía sobre la tensión que ha provocado este tema, donde la mayoría (56%) no respalda la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. La proporción de quienes opinan en esta línea aumenta a medida que aumenta la edad.

Respecto a la posición que debería tomar el presidente electo, José Antonio Kast, el 51% considera que no debiera respaldar la candidatura de Bachelet a la ONU, mientras que el 49% creen que sí debería apoyarla.

La proporción de quienes consideran que no debiera respaldar la candidatura aumenta entre hombres, del segmento socioeconómico C3, y a medida que aumenta la edad.