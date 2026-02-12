Kim Ju Ae: la hija de Kim Jong Un y posible heredera del régimen en Corea del Norte

La información fue revelada por la inteligencia surcoreana, desatando especulaciones sobre la menor, de quien aún se conocen escasos detalles.

La llegada de Kim Jong Un a China para su primer encuentro multilateral ya prometía titulares, sin embargo, fue la presencia de una niña elegantemente vestida, situada justo detrás del líder norcoreano al descender de su tren blindado en septiembre de 2025, lo que captó la atención de los observadores: Kim Ju Ae, su hija.

Este jueves, la agencia de espionaje de Corea del Sur informó a legisladores que Kim Jong Un eligió a Kim Ju Ae como su heredera. Aun así, los detalles sobre la menor —incluida su edad exacta— son escasos.

Durante años se ha creído que Kim Ju Ae es la segunda de los tres hijos del mandatario y su esposa, Ri Sol-Ju. Sin embargo, el número total y el orden de nacimiento no están confirmados. Fiel a su hermetismo, Kim solo presentó públicamente a su esposa tiempo después de haberse casado. Ju Ae es la única hija cuya existencia ha sido reconocida oficialmente, y ningún otro descendiente ha aparecido en otros actos públicos.

La primera referencia a ella surgió de manera inesperada. En 2013, el ex jugador de baloncesto Dennis Rodman declaró al diario The Guardian que “sostuve a su bebé Ju Ae” durante una visita al país. Después, su figura desapareció del foco hasta noviembre de 2022, cuando acompañó a su padre en el lanzamiento de un misil balístico intercontinental.

La presencia pública de la hija de Kim Jong Un

En febrero de 2023 ya aparecía en sellos postales y asistía a banquetes oficiales, descrita como la “respetada” hija de Kim Jong Un. En Corea del Norte, dicho calificativo es reservado para figuras de máximo estatus; el propio Kim fue recién llamado “respetado camarada” cuando su sucesión quedó asegurada.

La joven también fue vista a finales del año pasdao acompañando a Kim Jong Un en la inauguración de hoteles de lujo en Corea del Norte, una iniciativa que buscaba atraer turistas al país.

Según la inteligencia surcoreana, la niña disfruta de la equitación, el esquí y la natación, recibe educación en casa en Pyongyang. Tendría alrededor de 10 años. En enero de 2024, la agencia concluyó que era la “sucesora más probable”, aunque advirtió que existen “muchas variables”.

Desde entonces, ha ocupado un lugar central en desfiles y lanzamientos militares, recibiendo saludos de altos mandos. Su reciente aparición fuera del país refuerza la narrativa dinástica de la familia Kim, que gobierna desde 1948 y se presenta como depositaria de una “línea de sangre sagrada”. Analistas sugieren que su exposición pública también podría buscar preparar al país para aceptar, por primera vez, a una mujer como líder.