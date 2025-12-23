Kim Jong-un inaugura hoteles de lujo en Corea del Norte: el motivo por el que busca atraer turistas

Entre propaganda, simbolismo y modernización: la nueva postal que muestra Corea del Norte en un proyecto a largo plazo de Kim.

Kim Jong-un quiere atraer turistas a Corea del Norte y la inauguración de cinco nuevos hoteles de lujo en Samjiyon parece confirmarlo. El líder norcoreano encabezó el acto durante el fin de semana, acompañado de su hija, según informó este martes la agencia estatal KCNA.

La ciudad, ubicada en el norte del país a los pies del monte Paektu, forma parte de un ambicioso plan iniciado en 2014 para convertir la zona en un “atractivo destino turístico de montaña“, una estrategia que cobra especial relevancia en un contexto de aislamiento diplomático y sanciones internacionales.

La apertura de los establecimientos responde, de acuerdo con la agencia oficial, al “empeño inquebrantable” de Kim por desarrollar el potencial turístico de Samjiyon. El complejo incluye hoteles “modernos”, baños termales cubiertos y al aire libre, áreas de ocio, tiendas y restaurantes.

“Son una muestra palpable de la mejora de nuestro pueblo y del potencial de desarrollo de nuestro país”, afirmó el dirigente, citado por la KCNA, que también destacó que el conjunto exhibe “una belleza arquitectónica especial” pensada para realzar la “magnificencia de la naturaleza” circundante.

El monte —el más alto de la península coreana y fronterizo con China— es presentado como la cuna espiritual de Corea y se asocia al mito de Dangun, fundador legendario del primer reino coreano.

El motivo de la inauguración de hoteles en Corea del Norte

El impulso turístico no se limita a Samjiyon. En verano, el régimen inauguró la zona costera de Wonsan Kalma, otro proyecto promovido por Kim desde hace más de una década. Se tratan de iniciativas para crear nuevos polos turísticos con proyección internacional, que sean controlados por el Estado y destinados a diversificar las fuentes de ingresos del país.

De tal manera, se pretende atraer visitantes de China y Rusia, los mercados más accesibles por su cercanía geográfica y por sus cercanos vínculos comerciales.

Durante la visita, Kim recorrió instalaciones como los hoteles Ikkal y Milyong y se mostró “satisfecho” con su “alto nivel” de funcionalidad y diseño. Las imágenes oficiales lo muestran inspeccionando habitaciones y restaurantes, siempre junto a su hija, cuya presencia ha reavivado las especulaciones sobre su posible rol futuro como heredera del poder.