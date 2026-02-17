Perú: presidente interino José Jerí es destituido tras cuatro meses en el cargo

La destitución marca el octavo cambio presidencial en menos de una década de inestabilidad en el país vecino. El Congreso definirá ahora su sucesor.

El Congreso de Perú aprobó este martes, en sesión extraordinaria, la moción de censura contra el presidente interino, José Jerí, lo que le dejó destituido del cargo y haciendo efectivo el octavo cambio presidencial en el país vecino en menos de una década de inestabilidad política.

La decisión del Legislativo pone fin anticipado al Gobierno de transición encabezado por Jerí, de 39 años, quien había asumido el cargo en octubre pasado tras la destitución de la entonces mandataria Dina Boluarte.

Jerí llegó a la Presidencia en su calidad de titular del Congreso, con el mandato de conducir el país hasta la asunción del ganador de las elecciones convocadas para el 12 de abril de este año. Sin embargo, su permanencia en el cargo se vio rápidamente empañada por cuestionamientos públicos y por la apertura de investigaciones fiscales en su contra por presunto tráfico de influencias.

En las últimas semanas, el comportamiento del mandatario generó controversia. El 26 de diciembre fue visto ingresando encapuchado a un restaurante perteneciente a un empresario chino contratista del Estado y de la propia oficina presidencial. Días después, el 6 de enero, visitó una de las tiendas del mismo empresario, pese a que el local había sido clausurado horas antes por autoridades municipales.

A estos episodios se sumaron revelaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades en la contratación de funcionarias que habrían ingresado al Gobierno tras reuniones con el propio Jerí en el Palacio de Gobierno.

Jerí es destituido en Perú: ¿Cuándo se elegirá a su sucesor?

La sesión de censura se realizó en un auditorio del centro de Lima, debido a que la sede principal del Parlamento se encuentra en obras y el Congreso estaba en receso. La convocatoria fue posible tras reunir 78 firmas de los 130 legisladores, con el único punto en agenda centrado en las mociones contra el mandatario.

Tras la destitución, el Congreso deberá elegir a un nuevo titular este miércoles, con las distintas bancadas ya presentando sus listas de candidatos. Quien asuma la presidencia del Legislativo se convertirá automáticamente en presidente interino del país hasta el 28 de julio de 2026, fecha prevista para la toma de mando del próximo jefe de Estado.