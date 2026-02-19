Policía del Reino Unido deja en libertad a ex príncipe Andrés después de más de 10 horas detenido

El ex miembro de la familia real fue interrogado durante casi medio día en una comisaría del este de Inglaterra antes de abandonar el lugar en un vehículo oficial.

La Policía de Thames Valley informó que Andrés Mountbatten-Windsor, ex príncipe tras ser expulsado de la familia real británica, fue puesto en libertad tras permanecer cerca de 11 horas detenido en el marco de una investigación relacionada con sus vínculos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

“Hemos arrestado a un hombre de Norfolk en sus sesentena por sospechas de irregularidades. El hombre ha sido ahora puesto en libertad mientras avanza la investigación”, señaló la policía en un comunicado, en el que también confirmó que el registro de su vivienda en la localidad de Norfolk, en el este de Inglaterra, había concluido.

Mountbatten-Windsor abandonó la comisaría de Aylsham por la parte trasera de un vehículo, según informó la BBC. De acuerdo con fuentes citadas por la cadena, el ex duque habría sido liberado bajo fianza mientras continúan las pesquisas.

La detención se produjo semanas después de que la Casa Real iniciara el proceso formal para retirarle sus títulos. El hermano menor del rey Carlos III fue posteriormente desalojado de la residencia que ocupaba en Windsor, al oeste de Londres, en medio de reiteradas negativas frente a las acusaciones en su contra.

En octubre de 2025, el propio Andrés anunció su renuncia a los títulos, incluido el de duque de York, al considerar que “las continuas acusaciones” en su contra “distraían” del trabajo del monarca y de la familia real. Ya en 2019 había comunicado su retiro de la vida pública tras el estallido del escándalo.

El futuro del ex príncipe Andrés tras ser dejado en libertad

En diálogo con Deutsche Welle, el biógrafo real Christopher Wilson afirmó que las autoridades debieron reunir “una enorme cantidad de evidencia” para proceder con el arresto.

“La policía, y en particular los políticos que están detrás de ella, no permitirían una intrusión de este tipo ni un arresto a menos que estuvieran bastante seguros de tener un caso irrefutable contra Andrew”, señaló Wilson.

Además, consideró probablemente Andrés termine “en un tribunal penal” y añadió: “Será una sensación. Ningún miembro de la familia real ha sido arrestado en 600 años y el último en hacerlo fue el rey Carlos I de Inglaterra, a quien le cortaron la cabeza una vez que terminaron con él en el tribunal”.

“No creo que eso le pase al ex príncipe Andrés, pero ciertamente le espera un futuro sombrío el próximo año”, concluyó.