VIDEOS – Tormenta invernal de Estados Unidos: 11 muertos y peor día de cancelaciones masivas de vuelos desde la pandemia

Muertes por hipotermia, accidentes y personas sin hogar evidencian la gravedad del frío extremo que avanza por el centro y sur del país.

Una poderosa tormenta invernal que avanza por el centro y el sur de Estados Unidos ha causado al menos 11 muertes, provocado la suspensión masiva de vuelos y dejado a casi un millón de hogares sin suministro eléctrico. El fenómeno, acompañado de intensas nevadas, hielo y temperaturas extremas, llevó a las autoridades a recomendar a la población permanecer en casa por motivos de seguridad.

Según los organismos meteorológicos, una masa de aire procedente del Ártico continuará empujando los termómetros a niveles peligrosamente bajos durante varios días más. Ante este escenario, se declaró el estado de emergencia en Washington y en cerca de una veintena de estados, mientras los equipos de emergencia se mantienen en alerta.

El impacto sobre el transporte aéreo ha sido especialmente severo. El domingo se registró el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de COVID-19 en 2020. “Más de 11.000 vuelos fueron cancelados y otros 17.000 sufrieron retrasos”, informó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy. El funcionario advirtió además que las consecuencias no se limitan a los aeropuertos: las carreteras del país también se han visto gravemente afectadas por el hielo y la nieve.

Meteorólogos calificaron el episodio como uno de los peores inviernos de las últimas décadas. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) alertó sobre acumulaciones de hielo con efectos potencialmente “catastróficos”, capaces de dañar infraestructuras y dificultar seriamente la movilidad.

Las víctimas mortales se registraron en varios estados. En Texas, las autoridades confirmaron tres fallecidos, entre ellos una menor de 16 años que murió en un accidente mientras practicaba trineo. En Luisiana, el Departamento de Sanidad reportó la muerte de dos personas por hipotermia.

Nueva York, la más afectada por tormenta en Estados Unidos

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani informó que cinco personas fueron halladas muertas al aire libre durante el fin de semana, en medio de temperaturas gélidas. “Aunque todavía no sabemos las causas de estas muertes, no hay recordatorio más poderoso del peligro del frío extremo y de la vulnerabilidad de muchos habitantes, en particular de los neoyorquinos sin hogar”, señaló en una rueda de prensa el domingo.

El NWS advirtió que “los impactos de la nieve/aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con rondas de recongelación que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar”, prolongando los riesgos en amplias zonas del país.