VIDEO – Adolescente chilena sobrevive a descarga eléctrica en Río de Janeiro tras ser reanimada

La tarde que debía ser un paseo tranquilo por Río de Janeiro, Brasil, terminó en una dramática escena para una turista chilena de 15 años. La adolescente sufrió una descarga eléctrica al pisar una tapa de alcantarilla energizada en medio de una calle inundada en Copacabana, de la cual sobrevivió gracias al valiente actuar de un transeúnte del sector.

La adolescente cruzaba la calle bajo una intensa lluvia que, en apenas 15 minutos, había provocado anegamientos. Según testigos, al pisar una tapa de registro en la vereda recibió una fuerte descarga y cayó al suelo. Un hombre en situación de calle intentó ayudarla al pensar que se estaba ahogando, pero también resultó electrificado al tocarla.

La situación pudo haber sido aún más grave de no ser por la intervención de Edgar Cartaxo, profesor de educación física de 55 años, quien se resguardaba de la tormenta bajo una marquesina cercana. “Era una lluvia muy fuerte, que inundó la calle en unos 15 minutos. Cuando miré, vi a una joven caída cerca de la vereda”, relató en diálogo con el medio brasileño O Globo.

Como la adolescente chilena fue salvada en Río de Janeiro

Tras pedir permiso, Cartaxo inició maniobras de reanimación cardiaca que se extendieron por cerca de diez minutos. “Ella estaba con el cuerpo flojo, desmayada y no despertaba por nada. Todos alrededor decían que ya había muerto. Pero seguí insistiendo. Pensé que no me rendiría hasta que no pudiera hacer nada más”, afirmó.

La joven recuperó la conciencia y comenzó a gritar. “Le dije: tranquila”, recordó el docente, quien aseguró que ver su sonrisa fue “una felicidad inexplicable”. Cartaxo agregó que la madre de la joven estuvo siempre presente mientras todo ocurría: “Le pedí a su madre, que estaba muy nerviosa, que le sujetara la mano. Su madre fue crucial para rescatarla de la descarga eléctrica“.

Tanto el hombre en situación de calle como la adolescente fueron trasladados a la Unidad de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana. Él ya fue dado de alta, mientras que la nacional permanece hospitalizada, con estado de salud estable.

La empresa eléctrica Light, que brinda los servicios de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, sostuvo que “el accidente en Copacabana no tiene relación alguna con la red eléctrica de la concesionaria“. Por su parte, RioLuz, compañía municipal de iluminación pública, informó que no detectó fallas en la red del sector.