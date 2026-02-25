Hijo de Bolsonaro y Lula en empate técnico: lo que informan encuestas en carrera presidencial en Brasil

El presidente de Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, protagonizan un empate técnico de cara a las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, según un sondeo de Atlas Intel publicado por Bloomberg. Los datos más recientes muestran al senador con un 46,3% de intención de voto en febrero, apenas por encima del 46,2% que registra Lula.

La diferencia, dentro del margen de error, confirma un escenario de máxima competencia en la antesala de la campaña formal, con un avance sostenido de Bolsonaro en la evolución de las cifras. En diciembre pasado, Lula lideraba con un 53%, frente al 41% de su contendiente. En enero, la brecha se redujo a 49% contra 45%, hasta desembocar en el virtual empate actual. Desde que confirmó su candidatura a fines de 2025, el senador ha acortado progresivamente la distancia.

Según el análisis del citado medio, el retroceso del actual mandatario estaría vinculado, en parte, a la controversia surgida durante el último carnaval de Río de Janeiro. En esa celebración se desplegó una imagen del presidente a modo de homenaje, lo que desató críticas desde la oposición.

Las explicaciones del avance del hijo de Bolsonaro contra Lula y sus disputas internas

“La presentación generó indignación entre sus opositores, después de que una representación de una familia conservadora diera lugar a acusaciones de que era ofensiva para los brasileños religiosos. La asistencia del presidente también provocó quejas de sus oponentes, quienes afirmaron que el homenaje equivalía a una campaña indebida antes del inicio oficial del período electoral en Brasil”, expusieron.

En paralelo, el ex mandatario Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado contra Lula a comienzos de 2023. Flávio, de 44 años, se mantuvo cercano a su padre durante el juicio y recientemente protagonizó tensiones internas en el partido, al acusar a su madrastra, Michelle Bolsonaro, de ser “autoritaria” en discusiones partidarias.