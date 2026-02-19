Kast plantea reunión con Brasil y México para abordar candidatura de Bachelet a la ONU

El presidente electo, José Antonio Kast, se refirió a la controvertida candidatura de la ex presidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Organización de las Naciones Unidas (ONU), y manifestó su interés en dialogar directamente con los mandatarios de Brasil y México, Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, respectivamente, para conocer los fundamentos de su respaldo.

En conversación con la prensa, el líder del Partido Republicano abordó primero los preparativos para el cambio de mando del próximo 11 de marzo. “Estamos viendo todas las visitas que podríamos llegar a tener (…) esperamos también que se pudiera dar la posibilidad de que venga el presidente de Brasil, la presidenta de México, no han confirmado, pero sería muy bueno poder encontrarnos”, señaló.

Según explicó, la eventual reunión permitiría “discutir, debatir, que ellos puedan también plantear por qué se sumaron a esta propuesta de llevar a la ex presidenta Bachelet como candidata a la ONU. Sería muy bueno y positivo poder conversarlo directamente con ellos, pero no han confirmado aún”.

Kast añadió que la ceremonia podría transformarse en una instancia propicia para el diálogo regional. “Esperamos que sea un momento de encuentro y de reuniones bilaterales entre los distintos mandatarios que puedan venir. Queremos prestar todas las facilidades para que esos diálogos se puedan dar”, complementó.

Sobre el fondo de la candidatura, el futuro jefe de Estado afirmó que “faltó un diálogo previo al interior de nuestra acción política en Chile. Habría sido muy bueno que, antes de haberse hecho el primer anuncio, se hubiese conversado con los distintos actores políticos”.

Apoyo de México y Brasil a Bachelet: los cuestionamientos de Kast

Asimismo, sostuvo que “de alguna manera es una sorpresa también que el anuncio se haga con la firma de otros dos países y quisiera entender si hubo un diálogo con otros países que también tienen pretensiones de levantar candidaturas. Si desde Latinoamérica se levantan tres o cuatro postulaciones, es muy difícil que una llegue a puerto”.

Finalmente, advirtió que “aquí hay tres países que han manifestado una intención, pero de los tres países, al menos uno entra en un cambio de gobierno y el otro entra en un proceso electoral”, y concluyó manifestando su disposición al diálogo para fortalecer el rol del organismo internacional.