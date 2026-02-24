Cuál es la potencia asiática a la que Lula da Silva intenta convencer de apoyar la candidatura de Bachelet a la ONU

La ofensiva diplomática a favor de la ex mandataria chilena la emprendió Lula da Silva en el marco de la visita que realizó primero a la India.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, aprovechó la gira que realiza por Asia para promover la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y este lunes dio un nuevo paso en ese sentido con una potencia económica de ese continente.

De acuerdo con lo informado por los organizadores de la gira, Lula decidió asumir un rol protagónico en la campaña de apoyo a Bachelet entre los países integrantes del foro BRICS, incluyendo a China, Rusia y Arabia Saudita.

A qué potencia asiática le pidió Lula apoyo para Bachelet

En el marco de la visita que realiza a Corea del Sur, el mandatario brasileño le pidió formalmente a su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, el respaldo de esa potencia económica para la candidatura de Michelle Bachelet.

La petición se la hizo durante el encuentro que sostuvieron ambos mandatarios en Seúl, oportunidad en la cual el jefe de Estado brasileño intentó también fortalecer los lazos bilaterales y posicionar los intereses de la región en la escena global.

En su diálogo con el mandatario surcoreano, Lula enfatizó que América Latina debe estar representada en la máxima jefatura del organismo internacional, y aseguró que en la actualidad “no hay nadie con el currículum” de la ex alta comisionada para los Derechos Humanos.

Argumentó a la vez que, tras ocho décadas de historia de la ONU, llegó el momento de que la organización sea liderada por una mujer.