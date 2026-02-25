Redes sociales e inteligencia artificial: cómo la tecnología influye en la sobrevivencia del CJNG tras la muerte de El Mencho

La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, abatido por fuerzas especiales del Ejército mexicano, marca un punto de inflexión para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), sin embargo, lejos de anticipar su colapso, diversos análisis apuntan a una reconfiguración del mapa criminal global, con la tecnología en el centro.

Como señaló la revista Wired en un artículo, “tras la confirmación de la muerte de El Mencho por parte de las autoridades, los expertos anticipan una profunda reconfiguración del panorama del narcotráfico mundial, un escenario que podría conducir a una nueva y peligrosa ola de violencia”. La clave de esa sobrevivencia no estaría en un liderazgo carismático, sino en la sofisticación tecnológica del grupo.

El reportaje subraya que buena parte de su fortaleza proviene del uso estratégico de herramientas digitales, describiendo “los mecanismos de control, intimidación, financiamiento y reclutamiento del CJNG que le otorgaron al cártel una capacidad operativa sin precedentes” En ese ecosistema, las redes sociales y la inteligencia artificial se han convertido en armas tan relevantes como su arsenal militar.

Como le CJNG utiliza la tecnología a su favor

Investigaciones académicas y reportes internacionales han documentado que el CJNG utiliza plataformas como TikTok para captar jóvenes, difundir propaganda y normalizar actividades ilícitas. Un estudio de El Colegio de México, en colaboración con el Civic A.I. Lab de la Universidad del Nordeste en Boston, identificó decenas de cuentas vinculadas a organizaciones criminales, de las cuales más de la mitad estaban asociadas al CJNG. El contenido se orientaba principalmente al reclutamiento y la propaganda, utilizando incluso emojis como códigos de identificación interna.

El componente de inteligencia artificial va más allá de la comunicación. Alertas de Interpol en 2024 señalaron que grupos como el CJNG estaban involucrados en estafas financieras de gran escala apoyadas en modelos de lenguaje, criptoactivos y esquemas conocidos como “pig-butchering”. Además, reportes especializados indican que estas redes emplean algoritmos predictivos para optimizar rutas de tráfico, reducir riesgos operativos y simular secuestros o suplantaciones de identidad con mayor realismo.

En el plano táctico, el CJNG ha destacado por la adaptación de drones comerciales con explosivos. Esta combinación de tecnología de bajo costo y alta efectividad multiplica su capacidad de intimidación y control territorial.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos sostiene que el CJNG opera en al menos 40 países, apoyado en redes financieras y logísticas transnacionales. En ese contexto, la descentralización tecnológica podría permitir que la organización mantenga su operatividad aun sin su figura central.