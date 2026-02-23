El rol que jugó Estados Unidos en la muerte de El Mencho en México

“El Mencho era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos”, detalló la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La Administración del presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos entregó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para llevar a cabo el operativo que terminó con la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fue la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la que corroboró la información en su cuenta de X sobre el “apoyo de inteligencia” hacia el gobierno de México. “El Mencho era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país. El año pasado, el presidente Trump designó con razón al Cártel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera, porque eso es precisamente lo que es“, indicó.

De acuerdo a datos informados por la portavoz, tres miembros más del cartel fueron abatidos, tres resultaron heridos y dos fueron arrestados. “La Administración Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación”, agregó Leavitt.

Un funcionario de defensa estadounidense había asegurado al Washington Post que la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel (JIATFF-CC), una unidad de inteligencia recién conformada bajo la tutela del Comando Norte de Estados Unidos, había sido clave para el operativo en el que murió el líder del CJNG.

El apoyo de Estados Unidos en la muerte de El Mencho

Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de 56 años, era uno de los delincuentes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, las que habían anunciado una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

“El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestro país se vean obligados a enfrentar la justicia que merecen desde hace mucho tiempo“, recalcó la vocera en su mensaje.

Estados Unidos acusaba a Oseguera Cervantes de encabezar un “reinado de terror” en México y de destruir “innumerables vidas” con el tráfico de fentanilo. En ese sentido, Washington había incluido el año pasado al CJNG en la lista de organizaciones terroristas.

El operativo contra El Mencho dejó, hasta el momento, al menos 26 muertos entre agentes de las fuerzas de seguridad, civiles e integrantes de la organización criminal, la mayor de todo México. Además, se dio a conocer la detención de 25 personas por cometer hechos violentos.