Quiénes son los posibles sucesores tras la muerte de El Mencho: la disputa de poder que se tomará el Cártel Jalisco Nueva Generación de México

Al menos cinco figuras emergen en la carrera por controlar el cártel en un escenario marcado por la incertidumbre y el riesgo de violencia.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el capo conocido como El Mencho, desató una ola de violencia en México y abrió un interrogante inmediato: quién son sus posibles sucesores al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal que lideraba y que es considerada una de las más poderosas del mundo.

Durante años, Oseguera Cervantes concentró el poder y el protagonismo dentro del cártel, al punto de que muchos lo comparaban con Joaquín Guzmán, alias El Chapo. Ahora, sin un sucesor claramente definido, el futuro del CJNG aparece envuelto en incertidumbre.

Su hijo mayor, conocido como El Menchito, habría sido el heredero natural, pero esa posibilidad quedó descartada tras su condena a cadena perpetua en Estados Unidos el año pasado. Sin una sucesión directa, el escenario se fragmenta en hipótesis.

Especialistas sostienen que el CJNG fortaleció su posición en los últimos años gracias al desgaste interno del Cártel de Sinaloa por sus disputas internas. Sin embargo, la ausencia de su líder abre dos caminos: mantener las operaciones sin un mando visible o sumergirse en una pugna interna por el poder.

Los posibles sucesores de El Mencho

Al menos cinco nombres aparecen como posibles sucesores. Uno de los más mencionados es Juan Carlos Valencia González, alias El 03 o El Plumas, hijastro de Oseguera y figura clave en la estructura del grupo. Se le atribuye la creación del Grupo Élite, brazo armado responsable de ejecuciones selectivas e incursiones en territorios rivales.

En 2019 fue acusado en Washington por conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos, y el Departamento de Estado ofrece cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura. Desde hace años, ocupa el tercer escalón en el organigrama del clan.

También figuran Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo, quien contaría con le respaldo explícito de los familiares del líder fallecido. En tanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señala como alto mando especializado en reclutamiento

Las otras opciones son Audias Flores Silva, El Jardinero, con control regional en Jalisco, Michoacán y Nayarit; Ricardo Ruiz Velasco, El Doble R, operador en Guadalajara; y Heraclio Guerrero Martínez, El Tío Lako, vinculado a esquemas de robo de combustible.

La sucesión podría concentrarse en un solo líder o derivar en un conflicto entre facciones. En cualquiera de los escenarios, advierten los expertos, el desenlace podría ser sangriento. Mientras tanto, bloqueos y tensiones persisten en varios estados del occidente mexicano, a la espera de una definición que marcará el rumbo del cártel.