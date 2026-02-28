Netanyahu explica ataque preventivo de Israel y EEUU a Irán: “Creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino”

La autoridad israelí agregó que “no debe permitirse que este régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares que le permitirían amenazar a toda la humanidad”.

AGENCIA UNO

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, explicó las razones de Tel Aviv y Estados Unidos para lanzar un ataque preventivo contra posiciones militares en Irán

“Hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel: hace instantes Israel y Estados Unidos lanzaron una operación para eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista de Irán”, indicó el premier en un mensaje de video.

Netanyahu planteó que la “acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos. Ha llegado el momento de que todo el pueblo de Irán se deshaga del yugo de la tiranía y haga realidad un Irán libre y amante de la paz”.

La autoridad israelí agregó que “no debe permitirse que este régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares que le permitirían amenazar a toda la humanidad”.

Sus palabras se suman a las expresadas por Donald Trump, quien declaró que el ataque buscaba reducir la capacidad militar de la Armada de Irán y”eliminar amenazas inminentes” de Teherán.