Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Mundo

Netanyahu explica ataque preventivo de Israel y EEUU a Irán: “Creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino”

La autoridad israelí agregó que “no debe permitirse que este régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares que le permitirían amenazar a toda la humanidad”.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, explicó las razones de Tel Aviv y Estados Unidos para lanzar un ataque preventivo contra posiciones militares en Irán

“Hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel: hace instantes Israel y Estados Unidos lanzaron una operación para eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista de Irán”, indicó el premier en un mensaje de video.

Netanyahu planteó que la “acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos. Ha llegado el momento de que todo el pueblo de Irán se deshaga del yugo de la tiranía y haga realidad un Irán libre y amante de la paz”.

La autoridad israelí agregó que “no debe permitirse que este régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares que le permitirían amenazar a toda la humanidad”.

Sus palabras se suman a las expresadas por Donald Trump, quien declaró que el ataque buscaba reducir la capacidad militar de la Armada de Irán y”eliminar amenazas inminentes” de Teherán.

Notas relacionadas

Juan Carlos Muñoz, el último boy scout
Opinión

Juan Carlos Muñoz, el último boy scout

Lo cierto es que el ministro no hizo casi nada de lo que pueda avergonzarse. Chile tiene perfecto derecho, diría incluso que el deber, de negociar con China sin dejar de hacerlo con Estados Unidos. Lo entiende a la perfección Fernando Barros, el nuevo ministro de Defensa, cuyo estudio de abogados constituyó en Chile la sociedad filial de China Mobile y le prestó su domicilio legal, sin que nadie en el futuro gobierno de Kast considerara eso una traición ni una ingenuidad.

Foto del Columnista Rafael Gumucio Rafael Gumucio