Crecen tensiones por el petróleo mientras Trump pide ayuda militar en Ormuz

El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de un tercio del petróleo que se exporta desde el Golfo Pérsico, se ha convertido en un punto de máxima tensión internacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a varios países que envíen buques de guerra para ayudar a mantener abierto el estratégico estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo que se ha visto amenazada por el aumento de las tensiones con Irán.

El Mandatario aseguró que Estados Unidos está trabajando con otras naciones para garantizar la seguridad del paso marítimo y permitir que los buques comerciales puedan transitar sin interrupciones.

Según sus declaraciones, espera que países como China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido participen en una operación internacional para escoltar a los barcos en la zona.

Las declaraciones de Donald Trump se producen en medio de una escalada militar en Oriente Medio, ya que recientemente dijo que Irán está “totalmente derrotado” y que busca negociar un acuerdo, aunque sostuvo que no aceptará cualquier propuesta de Teherán.

El aumento de las tensiones coincide con recientes operaciones militares estadounidenses contra objetivos iraníes, incluyendo ataques a instalaciones militares en la isla de Jarg (Kharg), un punto clave para las exportaciones de petróleo del país. Washington sostiene que estas acciones buscan limitar la capacidad de Irán para amenazar la navegación en el estrecho.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos estratégicos más importantes del mundo para el transporte de energía, ya que por esa vía circula una parte significativa del petróleo que se exporta desde el Golfo Pérsico. Cualquier interrupción en esta ruta suele provocar alzas en los precios del crudo y preocupación en los mercados internacionales.

Mientras tanto, Irán ha advertido que responderá si se atacan sus intereses o su infraestructura energética, lo que aumenta el riesgo de una mayor escalada en la región.